Старый Новый год 2020 – гадания и обычаи на 14 января

Старый Новый Год 14 января

Россияне привыкли отмечать Новый год дважды – 1 и 14 января. Но это не просто потому, что мы любим праздники. Даже не потому, что любим поесть и попеть. Некоторые не задумываются о древних обычаях, а празднуют Старый Новый год по привычке, потому что всегда так делали.

14 января православные христиане отмечают праздник Василия.

У римлян день преподобной Мелании традиционно завершал год, а день святого Василия начинал новый. В народном воображении эти образы превратились в устойчивую пару, стала привязана к реальным историческим фигур (князя Владимира Великого и его матери Малуши).

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год – праздник, непонятный для иностранцев. Никто толком не может сказать – чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года? Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении дат.

Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового года. А, может быть, впервые его почувствовать, ведь обстановка бывает разная, но в э этот день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственной празднику 1 января.

Есть две причины появления уникального Нового Года – изменение даты начала Нового года на Руси и позиция Русской Православной церкви, не пожелавшей перейти на Новый стиль.

Старый Новый Год: История праздника

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом. С принятием христианства на Руси византийский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века на Руси официально определили начало Нового года – 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После Октябрьской революции большевики приняли Григорианский календарь и так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю.

Старый Новый Год: Традиции праздника

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания – отсюда название праздника «овсень» или «авсень».

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, варёными или запечёнными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина.

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась не так давно – никто точно не помнит, где и когда, однако её с удовольствием соблюдают во многих областях России.

Современный Старый Новый год сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января. Например: загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское; посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть; отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья; положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать.

Гадания на Старый Новый год

К ужину, как и на Сочельник, садится вся семья. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно выстиранной и чистой. После ужина надо обязательно зайти к соседям и попросить один у одного извинения за возможную вину друг перед другом, чтобы Новый год встретить в мире и согласии.

Вечер накануне Нового года дает шанс и тем парням, которые потерпели неудачу во время сватанья. Именно в этот вечер можно сделать вторую попытку. Правда, для этого нужно застать девушку дома, а это очень тяжело, так как по селу уже ходят девичьи ватаги щедровальников. Щедровать девчата могли лишь под окнами домов и то лишь ближе к концу Щедрого вечера, то есть к полуночи.

Особенного внимания заслуживают девичьи гадания. Что только не делали представители слабой половины, лишь бы узнать, что же готовит им капризная судьба. Попробуйте, хотя бы такое: перед сном положите под подушку гребешок, при этом приговаривая: “Суженый мой ряженый, расчеши мне голову! “ Тот, кто во сне будет чесать голову, тот и будет суженым.

Если выйти на двор в полночь, то можно почувствовать, как новый год прогоняет старый. В первый день Нового года наиболее распространенным был, и сейчас остается, обряд посевания.

Старый Новый Год: Приметы

Приметы на Старый Новый год: Наши предки внимательно относились к приметам, среди которых особенно выделились следующие:

Первой 14 января в дом вошла девушка – к беде;

Погода на Меланку была теплой, то лето будет хорошим;

Иней на деревьях означал урожайный год;

Запрещалось на Василия считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы. Также не давали и не брали в долг;

Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным;

Услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении. Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.

Если хотя бы некоторые элементы и традиции празднования вернуть в современную реальность, можно улучшить еще больше новогоднее настроение и сделать торжество незабываемым.