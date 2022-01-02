Старые проездные и новая цена проезда в автобусах Якутска

С 1 января 2022 года в связи повышением стоимости проезда на городских автобусах, среди пассажиров участился вопрос «Что будет с проездными билетами, приобретенными в 2021 году, сохранится ли стоимость до окончания количества поездок?».

Как проинформировали в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, стоимость купленных до 2022 года проездных билетов останется действительной до конца срока действия. То есть пассажиры, купившие проездные билеты в 2021 году будут ездить по старой цене до окончания количества поездок.

Напомним, с 1 января 2022 года стоимость проезда на городском автобусе повысилась до 33 рублей за наличный расчет и по банковским картам. По транспортным и виртуальным картам (АСОП: QR, NFC) – 28 рублей, по карте «Спутник» (приоритетный источник оплаты) – 26 рублей.

Проездные составят:

— 40 поездок/60 дней – 900 руб. (22 рубля 50 копеек поездка)

— 60 поездок/60 дней – 1250 руб. (20 рублей 83 копейки поездка)

— 60 поездок/30 дней – 1150 руб. (19 рублей 17 копеек поездка)

В результате средний тариф, исходя из данных распределения источников оплаты за 2021 год прогнозируется 25 рубля 30 копеек .