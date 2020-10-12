Стартуют занятия по изучению эвенского, чукотского, юкагирского языков

С 13 октября стартуют занятия по изучению эвенского языка. Занятия будут проходить онлайн на платформе Zoom по вторникам и пятницам.

Идет набор в молодежную группу и группу для старшего поколения.

Лектор по эвенскому языку — Кривошапкин Михаил Васильевич, научный сотрудник Института национальных школ РС (Я), председатель Молодежного Совета КМНС РС (Я), член Правления Союза эвенов РС (Я).

Программа рассчитана для не владеющих языком коренных малочисленных народов Севера.

С 17 октября стартуют занятия по изучению чукотского языка. Занятия будут проходить онлайн на платформе Zoom по субботам с 11 ч. (время по г. Якутску).

Лектор — Дьячкова Жанна Андреевна, носитель чукотского языка, председатель Ассоциации чукчей РС(Я).

Программа рассчитана для не владеющих языком коренных малочисленных народов Севера.

Также приглашаются желающие изучать юкагирский язык. Идёт набор группы для изучения юкагирского языка (тундренный диалект), занятия будут проходить онлайн на платформе Zoom.

Лекторы — Курилов Гаврил Николаевич — Улуро Адо, д.ф.н., разработчик юкагирской письменности, автор первого «Юкагирского букваря», «Юкагирско-русского словаря», главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН и Курилова Ладина Гавриловна, лаборант отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН, преподаватель юкагирского языка.

Программа рассчитана для не владеющих юкагирским языком.

Проект реализуется при поддержке БФ «Ярхадана», Совета старейшин юкагирского народа и Ассоциации юкагиров РС (Я).

Предварительная запись по номеру колл-центра Национальной библиотеки 8(4112) 455-855