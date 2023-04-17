На этой неделе в Якутии стартует весенняя охота с подсадной уткой.

Где и когда будет разрешена охота?

В Якутии с 21 апреля стартует сезон весенней охоты с использованием живых подсадных уток. С 24 апреля поохотиться с манной птицей разрешат в Вилюйской группе районов, Горном, Ленском, Мирнинском и Оймяконском районах. В остальных улусах — с 21 апреля.

Охота с подсадной уткой в последние годы набирает особую популярность у якутян. Даже появился новый вид деятельности по разведению уток для этих целей. Подсадных птиц продают от 5 до 10 тысяч рублей, а также сдают в аренду. Ранее мы также рассказывали об изобретении жителя села Тулагино, который создал удобную ногавку для таких птиц.

Подсадная утка может быть только самкой. Добывать с помощью нее можно только селезней. Охотиться с использованием одной живой птицы могут не более двух человек.

Сроки охоты на селезней с подсадкой уткой смотрите в инфографике ЯСИА.

Все сроки весенней охоты на уток, гусей, турпанов и другую дичь смотрите здесь.