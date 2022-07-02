Стартует тренинг для подростков «ПЕРЕГОВОРЫ»

С 11 июля приглашаем подростков 13 — 16 лет на тренинг «ПЕРЕГОВОРЫ»

✅ Прокачаем НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!🔥

Будем учиться уверенной и чёткой речи, умению грамотно формулировать свои мысли, управлять аудиторией и свободно говорить.

ПРОГРАММА

1⃣. Осваиваем уверенную подачу, приемы ведения простых и сложных переговоров.

2⃣. Играем: анализируем кейсы, участвуем в деловых переговорах.

3⃣. Работаем с голосом, интонацией, эмоциями.

4⃣. Поднимаем самооценку, снимаем страх делового общения.

5⃣. Учимся нейтрально оценивать поведение людей.

6⃣. Узнаем типы людей в переговорах и используем в общении.

✳️ А ещё в программе тренинга — развивающие игры, упражнения на умение работать в команде и личностный рост.

👩‍🎓Ведущий курса — Анна Викторовна ЯКОВЛЕВА – бизнес-тренер, коуч, эксперт по публичным выступлениям с опытом работы 25 лет.

📅 Расписание: с 11 до 20 июля, с 11:00 до 12:30, 10 занятий, 15 часов, сертификат.

🏢 Адрес: Петра Алексеева, 25,

Колледж связи и энергетики, актовый зал.

Запись по т.: 79243669259 Анна Яковлева

Сайт: https://trening14.ru

2 ГИС: Искусство убеждать, учебный центр