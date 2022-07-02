Образование
Стартует тренинг для подростков «ПЕРЕГОВОРЫ»
С 11 июля приглашаем подростков 13 — 16 лет на тренинг «ПЕРЕГОВОРЫ»
✅ Прокачаем НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!🔥
Будем учиться уверенной и чёткой речи, умению грамотно формулировать свои мысли, управлять аудиторией и свободно говорить.
ПРОГРАММА
1⃣. Осваиваем уверенную подачу, приемы ведения простых и сложных переговоров.
2⃣. Играем: анализируем кейсы, участвуем в деловых переговорах.
3⃣. Работаем с голосом, интонацией, эмоциями.
4⃣. Поднимаем самооценку, снимаем страх делового общения.
5⃣. Учимся нейтрально оценивать поведение людей.
6⃣. Узнаем типы людей в переговорах и используем в общении.
✳️ А ещё в программе тренинга — развивающие игры, упражнения на умение работать в команде и личностный рост.
👩🎓Ведущий курса — Анна Викторовна ЯКОВЛЕВА – бизнес-тренер, коуч, эксперт по публичным выступлениям с опытом работы 25 лет.
📅 Расписание: с 11 до 20 июля, с 11:00 до 12:30, 10 занятий, 15 часов, сертификат.
🏢 Адрес: Петра Алексеева, 25,
Колледж связи и энергетики, актовый зал.
Запись по т.: 79243669259 Анна Яковлева
Сайт: https://trening14.ru
2 ГИС: Искусство убеждать, учебный центр
+7 (999) 174-67-82
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