Стартует отборочный этап деловой игры «МИНИСТР»

Сегодня, 10 июля, стартует отборочный этап Республиканской деловой игры «МИНИСТР-2019».

Напомним, прием заявок на республиканскую деловую игру «МИНИСТР» начался 27 апреля и завершился 5 июля 2019 года. Всего зарегистрировано 5718 граждан. Этапы деловой игры включают в себя: 1) Отборочный этап (дистанционный тест, видеоролик-самопрезентация) 2) Полуфинал (дистанционное тестирование на выявление личностных особенностей) 3) Финал (очная конференция в конце сентября в г. Якутске).

До 30 июля 2019 года участникам предстоит выполнить первое задание отборочного этапа — пройти дистанционный тест на общие знания и выявление общих способностей, содержащий следующие разделы: Общество. Государство. Право; Ресурсы и экономика; Человек и природа; Техника и технологии; Культура и искусство; Русский язык.

31 июля 2019 года будут подведены итоги первого задания, рейтинг лучших результатов будет размещен на сайте www.министр2019.рф. Участникам с наилучшим результатом будет доступно второе задание — видеоролик-самопрезентация.