17.03.2020
14:57
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Культура & Образование

Стартует музыкальный проект «Көмүс ааттар»

20 марта с 19.00 часов театр эстрады РС (Я) приглашает гостей на музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар…».

Автор и ведущий проекта – заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Вечер будет посвящен Народной артистке Якутии, почётному гражданину Горного улуса, легендарной Раисе Яковлевне Захаровой. 

Примут участие:

• Анастасия Готовцева 

• Кеша Лебедев-Амикан

• Константин Степанов 

• Ника

• Эрчим

• Александр Дьячковский — Ырыа Саарын

• Нина Чигирёва

• Анна Дьячковская

• Аскалон Семёнов

• Вера Никифорова

• Айса

• Мария Спиридонова

• Майя Сергина

На баяне аккомпанирует бессменный аккомпаниатор Раисы Яковлевны Захаровой, заслуженный работник культуры РС (Я) Раиса Крылова.

Следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada

Тел.: 744330; 

Пр. Ленина 47, 3 этаж Камерный зал

Онлайн-продажа: https://tesserus.com/event/sbornyi-kontsert-kemus-aattar-raisa

Источник: Театр Эстрады
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