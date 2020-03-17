Стартует музыкальный проект «Көмүс ааттар»

20 марта с 19.00 часов театр эстрады РС (Я) приглашает гостей на музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар…». Автор и ведущий проекта – заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады. Вечер будет посвящен Народной артистке Якутии, почётному гражданину Горного улуса, легендарной Раисе Яковлевне Захаровой. Примут участие: • Анастасия Готовцева • Кеша Лебедев-Амикан • Константин Степанов • Ника • Эрчим • Александр Дьячковский — Ырыа Саарын • Нина Чигирёва • Анна Дьячковская • Аскалон Семёнов • Вера Никифорова • Айса • Мария Спиридонова • Майя Сергина На баяне аккомпанирует бессменный аккомпаниатор Раисы Яковлевны Захаровой, заслуженный работник культуры РС (Я) Раиса Крылова. Следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada Тел.: 744330; Пр. Ленина 47, 3 этаж Камерный зал Онлайн-продажа: https://tesserus.com/event/sbornyi-kontsert-kemus-aattar-raisa



Источник: Театр Эстрады

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