Стартует музыкальный проект «Көмүс ааттар»
20 марта с 19.00 часов театр эстрады РС (Я) приглашает гостей на музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар…».
Автор и ведущий проекта – заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.
Вечер будет посвящен Народной артистке Якутии, почётному гражданину Горного улуса, легендарной Раисе Яковлевне Захаровой.
Примут участие:
• Анастасия Готовцева
• Кеша Лебедев-Амикан
• Константин Степанов
• Ника
• Эрчим
• Александр Дьячковский — Ырыа Саарын
• Нина Чигирёва
• Анна Дьячковская
• Аскалон Семёнов
• Вера Никифорова
• Айса
• Мария Спиридонова
• Майя Сергина
На баяне аккомпанирует бессменный аккомпаниатор Раисы Яковлевны Захаровой, заслуженный работник культуры РС (Я) Раиса Крылова.
Следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada
Тел.: 744330;
Пр. Ленина 47, 3 этаж Камерный зал
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