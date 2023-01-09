Стартует кубок Модун по мас-рестлингу среди клубных команд

С 9 по 12 января в прямом эфире НВК «Саха» состоится Кубок СК «Модун» по мас-рестлингу среди клубных команд республики

На помосте по круговому принципу встретятся 4 спортивных клуба: СК «Мохсогол» (руководитель Айсен Атастыров), СК «Батас» (руководитель Алексей Агапов), Сборная СВФУ (руководитель Егор Кудрин), Сборная Намского улуса (руководитель Анатолий Гладков).

На помост выйдут мужчины в весовых категориях 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг и женщины в весовых категориях 65 кг и свыше 65 кг.

Сегодня пройдет встреча между первой парой, вторая пара встретится завтра, в среду на помост выйдут команды в борьбе за третье место, а «золотой» финал будет проведен в четверг, 12 января.

Любители и поклонники мас-рестлинга смогут насладиться схватками сильнейших мадьыны республики ежедневно, с 21:00 ч. Прямой эфир с кубка можно будет посмотреть на телеканале НВК и на ее интернет-площадках.

«Спорт Якутии» представляет вашему вниманию составы команд участников:

«Мохсогол»

65 кг: Семен Заболоцкий

75 кг: Иван Болтунов

85 кг: Бакдолоот Абылов

95 кг: Петр Сергеев

65 кг: Алина Грязнухина

св.65 кг: Сайыына Сивцева

св.95 кг: Василий Данилов

«Батас»

65 кг: Дмитрий Саввин

75 кг: Михаил Лазарев

85 кг: Семен Борисов

95 кг: Сарыал Антонов

65 кг: Наталья Черноградская

св.65 кг: Татьяна Баишева

св.95 кг: Артем Ветров

«Сборная СВФУ»

65 кг: Владимир Баишев

75 кг: Владимир Мохначевский

85 кг: Семен Атаков

95 кг: Гарри Сдвижков

65 кг: Алена Акакиева

св.65 кг: Яна Захарова

св.95 кг: Денис Максимов

«Сборная Намского улуса»

65 кг: Айтал Сивцев

75 кг: Владислав Корякин

85 кг: ——-

95 кг: Алексей Кутуков

65 кг: Сардана Осипова

св.65 кг: Наталья Старкова

св.95 кг: Олег Барашков