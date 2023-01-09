Стартует кубок Модун по мас-рестлингу среди клубных команд
С 9 по 12 января в прямом эфире НВК «Саха» состоится Кубок СК «Модун» по мас-рестлингу среди клубных команд республики
На помосте по круговому принципу встретятся 4 спортивных клуба: СК «Мохсогол» (руководитель Айсен Атастыров), СК «Батас» (руководитель Алексей Агапов), Сборная СВФУ (руководитель Егор Кудрин), Сборная Намского улуса (руководитель Анатолий Гладков).
На помост выйдут мужчины в весовых категориях 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг и женщины в весовых категориях 65 кг и свыше 65 кг.
Сегодня пройдет встреча между первой парой, вторая пара встретится завтра, в среду на помост выйдут команды в борьбе за третье место, а «золотой» финал будет проведен в четверг, 12 января.
Любители и поклонники мас-рестлинга смогут насладиться схватками сильнейших мадьыны республики ежедневно, с 21:00 ч. Прямой эфир с кубка можно будет посмотреть на телеканале НВК и на ее интернет-площадках.
«Спорт Якутии» представляет вашему вниманию составы команд участников:
«Мохсогол»
65 кг: Семен Заболоцкий
75 кг: Иван Болтунов
85 кг: Бакдолоот Абылов
95 кг: Петр Сергеев
65 кг: Алина Грязнухина
св.65 кг: Сайыына Сивцева
св.95 кг: Василий Данилов
«Батас»
65 кг: Дмитрий Саввин
75 кг: Михаил Лазарев
85 кг: Семен Борисов
95 кг: Сарыал Антонов
65 кг: Наталья Черноградская
св.65 кг: Татьяна Баишева
св.95 кг: Артем Ветров
«Сборная СВФУ»
65 кг: Владимир Баишев
75 кг: Владимир Мохначевский
85 кг: Семен Атаков
95 кг: Гарри Сдвижков
65 кг: Алена Акакиева
св.65 кг: Яна Захарова
св.95 кг: Денис Максимов
«Сборная Намского улуса»
65 кг: Айтал Сивцев
75 кг: Владислав Корякин
85 кг: ——-
95 кг: Алексей Кутуков
65 кг: Сардана Осипова
св.65 кг: Наталья Старкова
св.95 кг: Олег Барашков
+7 (999) 174-67-82
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