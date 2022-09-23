Стартует конкурс рисунков ко Дню матери

«Конгресс-центр Якутия» совместно с креативной студией AiАrt запускает конкурс детских рисунков, посвященный женщинам-матерям.

Три победителя конкурса по итогам голосования получат ценные призы и все участникам достанутся дипломы об участии. В конкурсе могут принять участие школьники и студенты учебных заведений Якутии. Для участия в конкурсе принимаются работы формата А4. Допускается как горизонтальное, так и вертикальное изображение. Рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами и материалами, за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок.

«Немало было за долгую историю Якутии женщин, совместивших семью и выдающуюся деятельность, ведь и у отцов-основателей были матери, воспитавшие в них сильных личностей. В год Матери и в год 100-летия основания ЯАССР мы желаем проявить дань уважения всем великим личностям Якутии», – координатор центра 100-летия образования ЯАССР при ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия» Юлия Макарова.

Участники могут отправить фото и сканы своих работ на электронный адрес: 100yapress@mail.ru в тексте письма указать ФИО, возраст, полное название учебного заведения, класс или курс и место проживания участника, а также контактный номер для связи.

Конкурс будет проводиться в три этапа – прием работ с 22 сентября по 30 сентября, голосование на сайте до 4 октября и подведение итогов. В заключительный день 4 октября жюри подведет итоги конкурса на сайте. С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: http://www.100yakutia.ru/konkursy.

Организаторы выберут самые трогательные и интересные работы. Работы участников будут оценивать жюри, куда войдут представители креативной студии, Конгресс-центра «Якутия» и профессиональные художники Якутии.

«Мы уверены, что конкурс вдохновит каждого из нас, ведь мы говорим о детях и их самых светлых чувствах к образу матери, сильной и Великой, какой помнит 100-летняя история основания ЯАССР» – руководитель креативной студии Aiart Айна Куртц.

Для участия в конкурсе работы необходимо отправить на электронный адрес с пометкой в теме письма: «Конкурс рисунков» в электронном виде. Работы принимаются до 30 сентября (включительно).