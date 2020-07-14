Стартует конкурс для начинающих писателей народов Севера

С 15 июля стартует прием работ для участия во Всероссийском конкурсе начинающих писателей коренных малочисленных народов Севера.

Конкурс проводится в целях выявления и дальнейшей поддержки творческого потенциала начинающих авторов-представителей коренных малочисленных народов Севера, пишущих на родных, русском, якутском языках независимо от возраста.

Работы принимаются по 3 направлениям: проза, поэзия, драматургия. Прием работ завершится 31 октября.

Победителям присуждаются дипломы и денежные премии. Лучшие конкурсные работы участников будут опубликованы в сборнике также за счет Учредителей Конкурса.

Учредителями Всероссийского конкурса начинающих писателей коренных малочисленных народов Севера являются Ассоциация «Писатели Якутии», Союз писателей Якутии, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера.

Подробнее ознакомиться с условиями Конкурса можно на сайте библиотеки nlrs.ru