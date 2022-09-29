29.09.2022
12:26
135

Общество

Стартует флешмоб «Спасибо учителям Якутии!»

Сегодня, 29 сентября, дан старт республиканскому флешмобу «Спасибо учителям Якутии!», приуроченному ко Дню учителя.

В ходе флешмоба обучающиеся, студенты, выпускники образовательных организаций разных лет и все желающие смогут выразить благодарность учителям за помощь в выборе профессии и рассказать о теплых школьных воспоминаниях.

Акция проходит в рамках педагогической декады и организована Министерством образования и науки РС(Я) совместно с Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне». Педагогическая декада включает мероприятия, которые посвящены профессии педагога и направлены на ее популяризацию.

Для участия в флешмобе нужно в период с 29 сентября по 5 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместить небольшой текст с фотографиями или видеоролик, посвященный любимому учителю и обязательно указать хештеги #СпасибоУчитель_Якутия #ЮныеЯкутяне.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в праздничном флешмобе. Подарите учителям свои самые лучшие пожелания!

С положением о проведении флешмоба «Спасибо учителям Якутии!» можете ознакомиться здесь.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх