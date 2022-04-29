Стартует финальный этап VII республиканского конкурса «Моя профессия — IT»

Участники поборются за главный приз — целевое обучение в лучших вузах страны. В финал прошли команды, занявшие призовые места в муниципальных отборочных турах и ГИС-хакатоне. Финальные соревнования пройдут в онлайн формате, также мероприятие будет транслироваться в прямом эфире VK.

54 команды будут участвовать в финале среди школьников с 5 по 8 мая. Лучшие команды получат приглашение на Акселератор школьных проектов, где они могут воплотить свои идеи в жизнь. А в финале среди студентов будут состязаться 30 команд —со 2 по 4 мая.

Напомним, что на отборочных турах участники разрабатывали ИТ-проекты по различным трекам на тему 100-летия ЯАССР: «Культурное наследие», «Туризм», «Образование», «Волонтерство», «Импортозамещение» и т.д. На хакатонах создавая новый ИТ-продукт ребята проявляли свои навыки, умения и креатив.

Развитие республики — главная миссия Республиканского конкурса «Моя профессия – IT». С 2016 года штаб конкурса занимается привлечением молодежи в IT-сферу, которая считается новым и важным направлением развития экономики республики.

С самого начала существования конкурса в нем участвовали более 5 000 школьников и студентов из 24 муниципальных районов республики. В этом году за 4 месяца конкурс охватил 1470 участников на 36 отборочных этапах – хакатонах.

2 мая начнется самая важная часть — в финале конкурса встретятся лучшие команды со всей республики. Награждение и закрытие конкурса пройдет 12 мая. В этот день будет проводиться розыгрыш призов.

Участие в конкурсе дает ребятам возможность за несколько дней пройти мощный интенсив и приобрести колоссальный опыт: обучение и информационную поддержку, экспертизу проектов и консультации ведущих экспертов из отрасли информационных технологий, практику по разработке ИТ-проектов, работу в сплоченной команде единомышленников, выход на региональные институты развития, отмечают организаторы.

Победители «Моя профессия — IT» получат целевые места в лучшие ВУЗы страны, а также призы от спонсоров мероприятия: Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), inDriver, Республиканский центр инфокоммуникационных технологий, игровые компании MyTona и Fntastic.

Партнеры конкурса — Венчурная компания Якутия, Целевой фонд будущих поколений, Онлайн-академия будущего AcademyProIT, Акселератор школьных проектов AccelProIT и другие.

Организаторами являются Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Некоммерческое партнерство «Ассоциация развития ИТ-отрасли Республики Саха (Якутия)», Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия» и ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».