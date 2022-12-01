Стартует фестиваль творчества «Бриллиантовые нотки»

2 декабря стартует Республиканский конкурс-фестиваль творчества «Бриллиантовые нотки»

В рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» 2 декабря в Якутске стартует Республиканский конкурс-фестиваль творчества «Бриллиантовые нотки».

«Конкурс-фестиваль творчества «Бриллиантовые нотки» проводится с 2013 года, и за это время полюбился жителям и гостям нашей северной республики. В прошлом году участниками нашего фестиваля стали около 7 тысяч детей со всех уголков нашей республики. Обладателями Гран-При в различных номинациях стали семь ансамблей из разных улусов», – рассказала директор фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» Ольга Андреева.

В этом году конкурс-фестиваль, в котором примут участие дети, начиная с 3-летнего возраста, пройдёт в очно-заочном формате. Очно будет проходить на двух площадках в Якутске. Так, 2 декабря в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоятся конкурсы в номинациях «Хореография», «Вокал. Ансамбли» и «Театр мод», 3 декабря в Театре юного зрителя – в номинациях «Вокал. Малая форма», «Фольклор, детские театры, олонхо, инструментальное исполнительство» и «Художественное слово, карнавальные костюмы».

Ольга Андреева отметила, что Конкурс-фестиваль творчества «Бриллиантовые нотки» способствует сохранению и развитию национальных культур, воспитанию подрастающего поколения и приобщению детей, подростков и молодежи к лучшим культурным традициям. А так как мероприятие проводится в рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», основной тематикой всех выступлений, танцев, показов мод, конкурса художественного слова определены «Арктика», «Зима» и «Север».

До 10 декабря продолжается приём заявок на заочный конкурс. Заявку на участие можно направить на электронную почту: brillnotki@mail.ru (обязательно нужно отметить номинацию) или по адресу: г.Якутск, ул. Лермонтова, д. 58 офис 3.

Напомним, в этом году фестиваль «Зима начинается в Якутии» переформатирован. Основные мероприятия программы предназначены для детской аудитории.



