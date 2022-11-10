15 ноября в Якутии начнется декада, посвященная Дню профсоюзного работника

15 ноября стартует декада, посвященная Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия).

В программу ежегодной декады в этом году включены семинары для профсоюзного актива, дни открытых дверей отраслевых профсоюзных организаций, дни социального партнерства в министерствах и ведомствах, администрациях муниципальных районов республики.

Также запланированы проведение заседания Президиума и Совета Федерации профсоюзов, а также 23 ноября состоится XXVII внеочередная конференция Федерации профсоюзов республики.

Профсоюзную декаду в Якутии традиционно откроет День бесплатной юридической помощи, которая состоится 15 ноября по ул. Курашова, 24, 2 этаж.

А завершится декада 25 ноября торжественным собранием профсоюзного актива республики, посвященным Дню профсоюзного работника в РС(Я). В рамках данного мероприятия состоится чествование 100 лучших председателей первичных профсоюзных организаций Якутии.