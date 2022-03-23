Стартует чемпионат по боксу памяти Арсена Петрова

Сегодня, 23 марта, в селе Намцы стартует очередной чемпионат Республики Саха по боксу среди мужчин памяти заслуженного тренера РСФСР и Якутской АССР Арсена Петрова.

Соревнования собрали небывалое количество участников — 186 боксеров, представляющих команды 23 улусов, а также АГАТУ, СВФУ и г. Якутска. Среди них — профессиональные боксёры Пётр Васильев и Пётр Егоров, призёры чемпионатов России Александр Самойлов, Артур Ложников, Вадим Лихман и Евгений Мартынов, чемпионы Дальнего Востока разных лет Михаил Варламов, Михаил Парников, Борис Сидоров, Николай Григорьев, Айтал Дьяконов, Прокопий Яковлев, Алексей Шахов, чемпион страны среди студентов Назар Андреев и другие сильные бойцы.

Из-за рекордного числа спортсменов запланированный на четыре дня турнир продлён на один день.

Турнир является отборочным к предстоящим в июле в Борогонцах VIII Спортивным играм народов РС(Я).

В каждой из 13 весовых категорий по 8 боксеров станут обладателями заветных путёвок на главные республиканские состязания четырехлетия.

Имена чемпионов станут известны 27 марта.