Стартует Арктическая стартап-экспедиция

Презентация экспедиции состоялась 25 мая в павильоне Якутии на X технологической конференции Startup Village Skolkovo, проходящей в эти дни в Москве. Гостями презентации стали представители Фонда «Восход», Сколково, Корпорации развития Дальнего Востока, Центра инновационного развития РЖД, АСИ и др.

Программный директор Арктической стартап-экспедиции Савина Алексеева рассказала о трёх треках проекта: «Технологическое предпринимательство», «Сохранение культурного наследия через новые технологии», «Стартапы и устойчивое развитие».

Первый рассчитан на тех, кто только планирует заняться предпринимательством или делает первые шаги в этом направлении. Участники трека «Сохранение культурного наследия» создадут творческие бизнес-кейсы и напишут стратегию будущей анимационной компании. Участники третьего трека будут работать над технологическими решениями, которые помогут корпорациям стать более экологичными.

Также Алексеева отметила, что проект будет идти до конца года, а заявки принимаются из всех регионов страны:

— Программа позволит найти и поддержать перспективные проекты, направленные на решение технологических задач Севера и Арктики, и обменяться опытом по развитию инновационных экосистем. Мы приглашаем к сотрудничеству университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы.

После презентации АСЭ состоялись подписания соглашений о сотрудничестве в рамках экспедиции с инвестиционной управляющей компанией «Восход» (г. Москва) и АО «Арктик Телеком» (г. Якутск).

Соглашения подписывали директор Фонда развития инноваций РС (Я) Василий Ефимов, управляющий директор «Восхода» Андрей Зубков, гендиректор АТК Виктор Сергеев.

Справка:

Стартап-экспедиция начиналась в 2019 году как региональная инициатива. Тогда Якутия вместе с партнёрами из Сколково и Дальневосточного Фонда высоких технологий побывали во всех дальневосточных регионах России. Лучшие стартапы были приглашены в Акселератор «Б8». Именно тогда Якутия начала инвестировать и в стартапы из других регионов. С 2020 года экспедиция перешла в онлайн-формат, что помогло проектувыйти на всероссийский формат.

Заявки на участие в АСЭ принимаются на сайте arcticse.com.