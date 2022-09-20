7 сентября стартовала заявочная кампания в «АЛРОСА-класс online».

«АЛРОСА-класс online» — уникальная возможность совершенно бесплатно пройти углубленное изучение профильных предметов:

• математика;

• физика;

• информатика.

Полученные знания позволят поступить в лучшие профильные университеты страны и начать трудовую деятельность в АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве молодого специалиста.

Участникам проекта предоставлена возможность посещать профориентационные тренинги и мероприятия, с участием ключевых специалистов Компании.

Школьники получат не только уникальную возможность познакомиться с работой крупнейшего предприятия алмазодобывающей отрасли, но и принять участие в профориентационных встречах с ТОП-руководителями и молодыми специалистами Компании, во время которых они смогут задать интересующие их вопросы.

Требования для зачисления:

Тестирование по профильным предметам: физика или информатика

результаты ОГЭ по математике

прохождение профориентацинного тестирования;

собеседование.

Перечень документов:

— копия аттестата об основном общем образовании;

— копия результатов ОГЭ;

— портфолио.

Заявки принимаются до 26.09.2022

Подать заявку можно через qr код

По всем вопросам обращайтесь:

Корпоративный университет АК «АЛРОСА» (ПАО), (тел. 8-914-115-5012, Юлия Брусенская BrusenskayaYuV@alrosa.ru )