Стартовала заявочная кампания в «АЛРОСА-класс online»
7 сентября стартовала заявочная кампания в «АЛРОСА-класс online».
«АЛРОСА-класс online» — уникальная возможность совершенно бесплатно пройти углубленное изучение профильных предметов:
• математика;
• физика;
• информатика.
Полученные знания позволят поступить в лучшие профильные университеты страны и начать трудовую деятельность в АК «АЛРОСА» (ПАО) в качестве молодого специалиста.
Участникам проекта предоставлена возможность посещать профориентационные тренинги и мероприятия, с участием ключевых специалистов Компании.
Школьники получат не только уникальную возможность познакомиться с работой крупнейшего предприятия алмазодобывающей отрасли, но и принять участие в профориентационных встречах с ТОП-руководителями и молодыми специалистами Компании, во время которых они смогут задать интересующие их вопросы.
Требования для зачисления:
Тестирование по профильным предметам: физика или информатика
результаты ОГЭ по математике
прохождение профориентацинного тестирования;
собеседование.
Перечень документов:
— копия аттестата об основном общем образовании;
— копия результатов ОГЭ;
— портфолио.
Заявки принимаются до 26.09.2022
Подать заявку можно через qr код
По всем вопросам обращайтесь:
Корпоративный университет АК «АЛРОСА» (ПАО), (тел. 8-914-115-5012, Юлия Брусенская BrusenskayaYuV@alrosa.ru )
+7 (999) 174-67-82
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