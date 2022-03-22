Стартовала вторая волна президентских грантов

На второй конкурс Фонда президентских грантов от Якутии подано 145 заявок

На второй конкурс президентских грантов 2022 года некоммерческие организации Якутии подали 145 проектов.

В этот раз популярными грантовыми направлениями у участников из республики стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 33 заявки; «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 22 заявки; «сохранение исторической памяти» — 20 заявок; «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 18 заявок; «охрана окружающей среды и защита животных» — 13 заявок.

Лидерами по количеству заявок вышли город Якутск (56 заявок), Горный район (22 заявки), Кобяйский район (19 заявок), Чурапчинский район (7 заявок), Амгинский район (6 заявок), Ленский район (6 заявок).

Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта. Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля. Прием заявок на тринадцатый по счету конкурс фонда завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9640 НКО из всех регионов страны.



