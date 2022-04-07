Стартовала Спартакиада работников академической науки Якутии – 2022

6 апреля с соревнований по шашкам началась Спартакиада работников академической науки Республики Саха (Якутия) – 2022. В течение апреля в рамках первого этапа Спартакиады пройдут состязания по шахматам, дартсу, настольному теннису, интеллектуальной игре «Quiz», стрельбе и боулингу.

В соревнованиях принимают участие сотрудники и аспиранты научных учреждений Сибирского отделения РАН, входящих в состав ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», Института мерзлотоведения СО РАН и Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.

Организатором Спартакиады выступает Объединенный профсоюзный комитет работников науки Республики Саха (Якутия).

«Целью Спартакиады является поддержка здорового образа жизни, вовлечение сотрудников в занятия физкультурой и спортом. Спартакиада пройдёт в два этапа. Традиционно первый этап завершится на природе с вручением призов победителям. Осенний этап, который мы планируем на октябрь-ноябрь, включит в себя наиболее зрелищные игровые виды — минифутбол, волейбол и стритбол. Мероприятие станет настоящим праздником спорта и значимым событием в жизни научных институтов, символизирующим окончание ковидной эпохи и возвращение к нормальной жизни, будет способствовать формированию положительного имиджа Институтов, позволит наладить новые и укрепить сложившиеся связи между трудовыми коллективами», — сообщил председатель Объединенного профсоюзного комитета работников науки, младший научный сотрудник лаборатории обогащения полезных ископаемых Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН Григорий ШИРМАН.

По итогам соревнований по шашкам I место заняла команда Института проблем нефти и газа СО РАН, II место — команда Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, III место — команда Якутского научного центра СО РАН.