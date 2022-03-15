Стартовала спартакиада Ленского баскомфлота

В Якутском институте водного транспорта в торжественной обстановке открылась спартакиада трудовых коллективов Ленского баскомфлота, посвященная 105-летию Профсоюза работников водного транспорта РФ.

В приветственном слове председатель Ленского баскофлота, главный судья соревнований Евгений Кейсевич поздравил участников соревнований с открытием спартакиады. «Мы возобновляем работу нашей спартакиады после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. В спартакиаде участвуют команды практически всех предприятий водного транспорта республики, соревнования пройдут по 6 видам спорта. Также состоится турнир по эстафетным лыжным гонкам, посвященный памяти Юрия Хиля. Желаю всем побед!», — отметил Евгений Юрьевич.

Поздравили спортсменов руководители Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), предприятий и учебных заведений водного транспорта. Заместитель исполнительного директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Дмитрий Павлов отметил: «Спартакиада – это одно из самых ярких событий нашей речной отрасли, когда мы сплочены и едины. Желаю спортсменам отличных игр, добиться лучших результатов, а команде пароходства –заслуженных побед!»

Провела соревнования почётный ветеран спорта, руководитель физвоспитания, судья соревнований ЯИВТ Антонина Дейко.

В этот же день команды участвовали в эстафете. В результате места распределились следующим образом:1 место — ЯРВП и С, 2 место – ЯИВТ, 3 место — ПАО «ЛОРП», 4 место — Жатайский техникум, 5 место –Жатайскийсудоремзавод ПАО «ЛОРП». Победители награждены грамотами и медалями.

Впереди спортсменов ждет борьба в других видах спорта. Спартакиада продлится до 1 апреля.