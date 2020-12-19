Стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Якутия ищет обломки

18 декабря в 21 ч. 27 минут ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома «Восточный». Спутники OneWeb выводятся на орбиту для создания сети спутникового интернета. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. В районах падения отделяющихся частей в Алданском и Кобяйском районах за пуском наблюдают представители Госкорпорации «Роскосмос» и Республики Саха (Якутия), работают радиолокационные системы. С 19 декабря начнется послепусковой облет районов падения с отбором проб с мониторинговых точек, поиск фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя.

Источник: Пресс-служба Минэкологии.

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