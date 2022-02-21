21.02.2022
14:07
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Происшествия

Стартовала профилактическая операция «Пешеход»

С 20 по 28 февраля на территории г. Якутска Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «ПЕШЕХОД».

С 1 января в столице Республики зарегистрировано 9 наездов на пешеходов, в результате, которого 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

С участием детей – пешеходов зарегистрировано 3 ДТП, в них 2 ребенка получили травмы.

Уважаемые пешеходы, соблюдайте Правила дорожного движения! В темное время суток применяйте на верхней одежде световозвращающие элементы.

Помните, с Вас берут пример дети!

Источник: Пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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