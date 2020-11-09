Стартовала акция «Коробка храбрости» в Якутии

В Якутии началась акция, приуроченная Всемирному дню ребенка, который отмечается ежегодно 20 ноября. С 13 по 19 ноября все желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары и положить в «Коробку храбрости».

Собранные подарки 20 ноября буду переданы в детские больницы: в Детскую инфекционную клиническую больницу, где дети лечатся от коронавирусной инфекции, а также в отделение травматологии педиатрического центра РБ№1, где дети стационарно лечатся от разных травм до трех недель.

Акция проводится по инициативе Якутского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» совместно с Молодежной общественной организации «Молодая Гвардия» уже второй год. Год назад к акции «Коробка храбрости» подключились представители общественных организаций, трудовых коллективов, студенты, кадеты и просто неравнодушные граждане. По итогам акции было собрано более 450 подарков. Все собранные подарки были переданы в республиканский детский туберкулёзный санаторий.

В целях снижения числа контактов, все предметы вкладываются в специальные «Коробки храбрости», волонтеры дезинфицируют и сортируют поступившие подарки и 20 ноября передают больницам.

В Якутске коробки будут установлены по следующим адресам:

* Аммосова, 18, 3 этаж, офис Молодой Гвардии Единой России (к.т. +7 924 567-51-50, Александр);

* Сергеляхское шоссе 3 км, дом 3, ГУЛК АГАТУ (к.т. +7 962 730-04-87, Яков).

Также коробка будет в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса (+7 914 824-93-27). Игрушки, собранные в улусе, будут переданы в детское отделение Мегино-Кангаласской центральной районной больницы.