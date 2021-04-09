Стартовал второй этап «Чугуновских агрочтений»

9 и 10 апреля в стенах Арктического государственного агротехнологичского университета проходит II этап Всероссийской научно-практической конференции агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения», посвященной 65-летию аграрного образования РС (Я) и Году науки и технологий в России.

Организаторами агрочтений являются: Арктический государственный агротехнологический университет, «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», НКО «Союз агропрофилированных школ РС (Я)» при поддержке министерства образования и науки РС (Я) и Министерства сельского хозяйства РС (Я).

Конференция в этом году впервые становится межрегиональной, с участием студентов СПО и вузов. В связи с проведением в Российской Федерации Года науки и технологий кроме научно-практической части в программу включено направление «История развития аграрной науки и аграрных технологий» по направлениям: земледелие, растениеводство, овощеводство, картофелеводство, животноводство, охотпромысел.

Отметим, что деятельность НПК сочетает поддержку и развитие агрономической науки с практической работой по внедрению инноваций в местное сельское хозяйство. Ежегодно количество участников конференции растет, сообщают организаторы конференции.

Известный ученый-агроном республики Афанасий Васильевич Чугунов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член АН РС(Я) с 1995 года, выступивший на открытии, отметил, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий РФ. Исходя из этого, доклады учащихся школ республики и студентов СПО и вузов носят агротехнологическую направленность.

«На сегодняшний день в Арктике перспективен – мировая геополитика. Это развитие промышленности, обороноспособности и цифровой экономики. Современные агротехнологии представляют собой комплексы технологических операций», – говорит Афанасий Васильевич Чугунов.

Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Иванович Тихонов в своем выступлении сердечно поздравил от имени Министерства образования и науки РС (Я) в лице министра Михаила Петровича Сивцева с открытием второго этапа Всероссийской научно-практической конференции агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения».

Феодосия Васильевна Габышева подчеркнула, что агротехнологические школы стали брендом образования нашей республики. «Сегодня наши школы известны на федеральном уровне. Чугуновские чтения основа развития этих школ, наших детей и преподавателей. Я очень рада, что у нас выстраивается очень четкая система непрерывного агротехнологического образования», поделилась Феодосия Васильевна.

Афанасьев Николай Степанович замминистра сельского хозяйства РС (Я) в своем выступлении поздравил участников конференции. «Афанасий Васильевич Чугунов внес большой вклад в развитие животноводства в нашей республике. Сейчас, мы работаем над задачами, о которых он говорил. Хочу напомнить, что Афанасий Васильевич является одним из первых создателей школ, агротехнологической направленности», заключил Николай Степанович.

Отрадно, что на «Чугуновские чтения» приехали мотивированные и целеустремленные ребята, объединенные общими интересами и общей целью – внести свой вклад в развитие сельского хозяйства и в решении экологических вопросов нашей Республики!