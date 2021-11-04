Стартовал всероссийский прокат фильма «Тыгын Дархан»

Картина будет показана в 150 кинотеатрах по всей стране. Ленту увидят в Крыму, на Урале и в Сибири, в Башкортостане, Мурманской, Архангельской, Саратовской областях, на Дальнем Востоке, на Кавказе и в Карелии, в южных и центральных регионах России, а также в Москве. Старт проката посвящен Дню народного единства, а также предстоящему 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Планируется, что в 2022 году «Тыгын Дархан» выйдет в международный прокат.

«Тыгын Дархан» — самый масштабный фильм в истории якутской киноиндустрии. Лента является экранизацией произведения якутского писателя Василия Яковлева — Далана, это рассказ о событиях, происходящих в Якутии на рубеже XVI—XVII веков. Тыгын Дархан – реальная историческая личность, объединивший разрозненные племена и роды народа саха.

Специально для съемок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3,5 тыс костюмов и более 200 аутентичных сооружений того времени, изготовлено большое количество утвари и оружия, а в массовых сценах приняли участие около 10 000 якутян. «Благодаря жителям республики получился истинно народный фильм, в котором участвовали все — от мала до велика. Приходили семьями, с маленькими детьми, не хотели покидать съёмочную площадку. Съемки проходили и в минус 61 градус, на Полюсе холода, в Верхоянье, и в летнюю жару – 39 градусов на солнце», – рассказала продюсер Вера Филиппова.

Ранее картина была удостоена Гран-при Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде, получила «Приз президента фестиваля», исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн признан лучшим актером, а оператор фильма Юрий Бережнев завоевал приз «Лучший оператор». В сентябре 2021 г фильм вошел во внеконкурсную программу XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Отобран в основной конкурс Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля, который состоится в ноябре 2021 г.

Режиссёр-постановщик Никита Аржаков, продюсер Вера Филиппова, сценарист Владимир Кузьмин, композитор Константин Шевелев, художник по костюмам Дария Дмитриева Главную роль исполнил Ньургун Бэчигэн.