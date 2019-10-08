Стартовал VII Фестиваль науки «NAUKA 0+»

В Якутске дан старт VII Фестивалю науки в Республике Саха (Якутия) «NAUKA 0+», который пройдет в столице республики с 8 по 20 октября.

Открывая работу Фестиваля, Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Якутии отметил, что в этом году фестиваль будет особенным.

«Наш Фестиваль является частью Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». Сегодня мы начинаем работу проведением первой молодежной конференции новых трех лабораторий, которые созданы в федеральном исследовательском центре, а также отмечаем 70-летие со дня основания Якутского научного центра СО РАН. Также в этом году Министерством образования и науки Якутии проводится Азиатско-тихоокеанская конференция молодых ученых и 2-ая международная якутская конференция «Школа молодых исследователей», которые соберут представителей 11 стран мира. Кроме того, в программе Фестиваля есть комплекс знаковых мероприятий, где каждый для себя сможет найти то, чем может заниматься с точки зрения исследователя», — сообщил Михаил Присяжный.

В рамках старта фестиваля на базе Якутского научного центра СО РАН также состоялось подписание соглашения между ЯНЦ СО РАН и Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» о совместной работе по дополнительному образованию детей в создаваемом научно-образовательном центре «Ленский» ФИЦ ЯНЦ СО РАН, СВФУ, Администрации Хангаласского улуса РС(Я). В знаменательный день Якутский научный центр СО РАН также подписал соглашение о сотрудничестве со школами РАН – Физико-техническим лицеем имени В.П.Ларионова и Якутским городским лицеем о совместной работе.

Напомним, что Фестиваль науки проводится в Якутии седьмой год подряд и стал одним из главных мероприятий по популяризации науки среди населения. Несколько тысяч зрителей ежегодно приходят на площадки Фестиваля науки, чтобы окунуться в мир изобретений и научного волшебства. С каждым годом количество посетителей растет. Ими становятся зрители всех возрастов, и для каждого возраста Фестиваль науки будет интересен: старшее поколение привлекает оригинальный подход к науке, старшеклассники могут выбрать профессию или утвердиться в уже сделанном выборе. А для самых маленьких посетителей наука предстаёт настоящей страной чудес. Фестиваль можно назвать отчетом образовательных организаций и научных учреждений перед обществом.

До этого года Фестиваль науки проводился силами СВФУ, ЯГСХА, АГИКИ, ЯНЦ СО РАН, Малой Академии наук РС (Я) и Академии наук РС (Я).

VII Фестиваль науки в Якутии является одним из основных республиканских мероприятий и посвящен Году Консолидации в республике с целью привлечения внимания научного сообщества и общественности к проблемам развития гражданского общества, гармонизации межэтнических отношений и укреплению единства многонационального народа Республики Саха (Якутия).

VII Фестиваль науки в РС (Я) пройдет в два этапа.

I этап: с 8 по 18 октября мероприятия научно-популярной направленности будут организованы в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, научных учреждениях, организациях дополнительного образования и научных учреждениях.

II этап: 19 и 20 октября будет организована Выставочная площадка VII Фестиваля науки в РС (Я) в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». На базе Исторического парка будет создан научно-популярный центр, на площадках которого будут представлены экспозиции инновационных достижений вузов и других научных организаций республики, лекции ведущих ученых об открытиях и разработках, серии массовых познавательных программ. В программе мероприятия будет задействовано более 150 экспозиций образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, научных учреждений, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования республики.

Посетителей ждут презентации новейших научных разработок, показ работы разных приборов и оборудований, выставки, интерактивные игры, медицинская диагностика, показ научно-популярных фильмов, актовые лекции ведущих ученых Якутии, а также много других интересных площадок. Спектр представляемых экспозиций очень широк – каждый посетитель сможет найти площадку, которая, несомненно, придется ему по душе. Посетители не только увидят новейшие разработки в области робототехники, компьютерных технологий, но и примут участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций.