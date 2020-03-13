Стартовал региональный этап олимпиады студентов по профмастерству

В профессиональных образовательных организациях республики проходит региональный этап Всероссийской олимпиады по профессиональному мастерству обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

До конца марта в профессиональных образовательных организациях республики проходит региональный этап Всероссийской олимпиады по профессиональному мастерству среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия). В профессиональных образовательных организациях олимпиада проводится согласно утверждённому графику и завершится в конце марта 2020 года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов для рекомендации на участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства и включает более 20 специальностей, среди них: Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, Пожарная безопасность, Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте), Лечебное дело, Технология деревообработки, Преподавание в начальных классах и др.

12 марта 2020 года в Якутском сельскохозяйственном техникуме состоялось открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиональному мастерству среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) по специальностям «Сельское, лесное хозяйство и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния».

Приветствуя участников олимпиады, директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» Андрей Петрович САМСОНОВ отметил, что техникум пятый раз принимает у себя участников.

«Участие в столь масштабном конкурсе является для каждого студента огромным достижением – нарабатывается опыт, укрепляется стремление к активному участию, победе, пусть даже и не все займут первые места. Желаю всем участникам результативного участия, узнать и понять много нового, полезного, повысить свое профессиональное мастерство»,- пожелал директор техникума.

На олимпиаде принимают участие студенты из трех учебных заведений. Из ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» трое, ФГБОУ ВО Якутская ГСХА шестеро участников, также ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» делегировал 13 участников для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по профессиональному мастерству.

Экспертами регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиональному мастерству среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования будут 23 преподавателей, мастеров профессионального обучения, представляющие разные учебные заведения. Также в составе экспертов представители государственной службы по лесному хозяйству, производственных предприятий сельского хозяйства, ветеринарной службы.

По словам организаторов олимпиады, задания регионального этапа направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки участников олимпиады, владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

Победители регионального этапа по представлению оргкомитета будут направлены для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

Координатором регионального этапа выступает Институт развития профессионального образования.