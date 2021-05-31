

В эти выходные в Арктическом ГАТУ стартовал региональный этап конкурса «АгроНТИ – 2021». На торжественном открытии регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021» приняли участие руководство университета, представители министерства образования и сельского хозяйства республики, организаторы в лице инженерного факультета, эксперты и приглашенные гости. В виду ограничительных мер торжество прошло в онлайн формате.

Отметим, что конкурс проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения Российской Федерации.

АгроНТИ — это конкурс для талантливых детей сельских школ, где они имеют возможность познакомиться с высокотехнологическими проектами для будущего вклада в развитие высоких технологий в сельском хозяйстве. Он проводится среди учеников 5-11 классов по трем возрастным категориям и пяти направлениям, таким как: «Агрокоптеры», «Агророботы», «Агрокосмос», «Агрометео» и «АгроБио».

В 2021 году на площадке Арктического государственного агротехнологического университета собралось более 1800 участников из которых на региональный этап прошло 250 школьников. По 50 школьников по каждому направлению.

«Якутия как региональная площадка по проведению Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» стала точкой развития и запуска талантливых ребят по таким направлениям, как «Агрокосмос» и «АгроБио», таких направлений, которые будут актуальные уже в ближайшем будущем во всем мире, желаю успехов!», — отметил врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин.

«Региональная площадка на самом деле – это целая сеть школ всех регионов России и мы надеемся, что это станет началом развития реального сектора экономики. Отмечу, что страны мира сейчас как никогда актуально выносят темы по развитию сельского хозяйства, как одного из важных факторов обеспечения населения свежими и натуральными продуктами питания. Можно уверенно сказать, что создается агроуниверситетское сообщество, которое объединит не только молодых ученых, но и изобретателей и юных исследователей всей республики», — сказал первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный.

«Наши ребята самые активные и поэтому необходимо отметить, что именно в конкуренции рождается истинное мастерство. За годы проведения конкурса наши показатели высокие, не хуже, чем в других регионах. Желаем всем удачи!», — передал свои пожелания доктор биологических наук Михаил Черосов.

«Цените первых инвесторов, которые поддерживают молодые таланты!», — сказал руководитель отдела привлечения инвестиций ГАУ «Технопарк » Якутия» Григорий Зорин.

Напомним, что Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2021» для школьников сельских поселении и малых городов проходит на базе 19 аграрных вузов России. В этом году в конкурсе пять направлений: «Агрокоптеры», «Агророботы», «Агрокосмос», «Агрометео» и «АгроБио». Желаем всем удачи! Пресс-служба АГАТУ