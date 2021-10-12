Стартовал проект по популяризации якутского языка среди молодежи «Медиазона «USTAR»!

Каждый день мы замечаем, что дети и молодежь нашей республики всё меньше общаются на своем родном языке. А без хорошего знания языка, невозможно сохранить всю полноту и богатство культуры якутского народа и его традиций.

Большую роль в воспроизводстве идентичности, культуры и языка играют средства массовой коммуникации – интернет. Сегодня более популярными стали мультимедийные форматы представления информации, печатное слово на сегодняшний день «сдает свои позиции». В большом потоке информации и языкового разнообразия в интернете подрастающему поколению важно не потеряться, найти полезный и интересный контент на родном языке.

По мнению команды «MUSTAR» чем больше продуктов на родном языке будет в сети, тем больше вероятность потребления контента на якутском языке. В России Youtube смотрят 119 млн. человек, функционируют 8 000 каналов-миллионников, а все существующие якутские каналы в совокупности собрали чуть больше 600 тысяч подписчиков. Открытие Youtube-канала на якутском языке – это один из видов работ по сохранению и популяризации родного языка.

«В 2019 году мы успешно реализовали совместно с воспитанниками моего кружка «Саха КВН» проект «НВ о5олоро», где выпускали развлекательный контент на родном языке и наши ролики набирали до 20 000 просмотров, что доказывает актуальность нашего продукта для подростков.

На нашем Youtube-канале будет несколько рубрик. Творческая группа проекта будет выпускать социальные ролики, развлекательное ток-шоу, новостной блок и подкасты.

Так как я и мои дети участники «Саха КВН», весь контент будет в легкой форме. Мы будем придерживаться единой концепции и подавать информацию с ноткой юмора. Надеемся, что наш канал станет интересным и трендовым для детей и молодёжи», — рассказал руководитель проекта, педагог дополнительного образования ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Николай Корякин.

Сейчас Youtube-канал «Медиазона «USTAR» начал свою работу и набирает своих первых подписчиков. Все анонсы выпусков проекта, моменты со съемок публикуются в социальной сети Инстаграмм @mustar_com.

Недавно был опубликован выпуск – подкаст «Атах тэпсэн олорон», где известный вайнер Владимир Тимофеев поделился своими историями из жизни. Подкаст за пару дней набрал уже более 2 тысяч просмотров.

Данный проект реализуется на базе Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой г. Якутска при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).