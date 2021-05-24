Стартовал праймериз Единой России

Сегодня, 24 мая, по всей стране стартовало предварительное рейтинговое голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ VIII созыва. Процедура он-лайн голосования продлится до 30 мая.

Якутяне определят, кто из кандидатов достоит представить «Единую Россию» на осенних выборах в Госдуму и Ил (Тумэн): достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и доступ в интернет.

Зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая

Зайти на сайт WWW.PG.ER.RU – cправа появится кнопка «Хочу проголосовать». Нажав на нее, вы попадете на страницу авторизации.

Далее – выбрать регистрацию через Госуслуги, ввести свои логин и пароль, подтвердить доступ к данным и номер телефона.

На этом регистрация завершена.

С 24 по 30 мая на этой странице будет доступна вкладка «Бюллетени», где вы сможете оставить голос за выбранного кандидата (поставить галочки во всех бюллетенях и нажать кнопку «Подтвердить»).

На сайтеWWW.PG.ER.RU вы сможете подробнее узнать информацию обо всех кандидатах предварительного голосования (раздел «Кандидаты»). Здесь же размещены видеообращения к избирателям.

Для тех избирателей, кому удобнее голосовать в привычном режиме, в единый день 30 мая будут открыты счетные участки.

Телефон горячей линии: 8 800 555 0200