Стартовал обратный отсчет до начала Ысыаха Олонхо-2020

18 февраля в городе Олекминске состоялась церемония торжественного включения электронного таймера обратного отсчета дней до начала XIV республиканского Ысыаха Олонхо – 2020.

Символично, что праздник проводится в год 385-летия г. Олекминска, 90-летия образования Олекминского района, 150-летия Спасского Собора, 155-летия со дня рождения олонхосута М.Т. ШАРАБОРИНА – КУМАРОВА, 85-летия со дня рождения олонхосута А.Е. СОЛОВЬЕВА.

Мероприятие началось с алгыса в исполнении участников клуба «Осуохай».

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» Ольга БАЛАБКИНА, приветствуя собравшихся, отметила, что подготовка к проведению республиканского Ысыаха Олонхо в Олекминске идет давно и сегодняшний старт придает ускорение, приближая знаменательное событие.

Под звуки фанфар включатель для обратного отсчета нажали вице-премьер, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Ысыаха Олонхо Ольга Балабкина, первый вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн), председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению Десятилетия Олонхо Александр ЖИРКОВ и глава Олекминского района Николай ХАРБИН.

Летом в день Ысыаха таймер подаст световой сигнал, знаменующий начало праздника единения, взаимопонимания и дружбы народов на благодатной олекминской земле.

Напомним, 15 лет назад эпос Олонхо объявлен ЮНЕСКО Шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества и в связи с этим в Республике Саха (Якутия) стали проводиться Ысыах Олонхо. Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 2 марта 2017 года № 160-РГ «О республиканском национальном празднике «Ысыах Олонхо» в 2020году» было принято решение о проведении мероприятия в Олекминском районе.