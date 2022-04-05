Стартовал новый сезон проекта «Содействие занятости»

Жители Якутии в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» смогут пройти бесплатное обучение, которое поможет им повысить уровень квалификации или устроиться на новое рабочее место. Прием заявок от населения ведется на портале «Работа в России».

В этом году бесплатное обучение смогут пройти:

— граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

— женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

— граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

— молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования;

— студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

— работники, находящиеся под риском увольнения;

— безработные граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения Республики Саха (Якутия).

Участие в проекте можно принять только один раз в период до 2024 года.

На сегодня на портале «Работа России» для записи на обучение для жителей Якутии доступно около 450 образовательных программ. Все представленные курсы сформированы с учетом потребностей регионального рынка труда, среди них такие как «Интернет маркетинг», «Социальная работа», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», «Бизнес планирование», «Менеджер по туризму», «Графический дизайн и верстка веб-страниц», «Закройщик», «Кондитер», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Младшая медицинская сестра» и др. Список образовательных программ будет расширяться.

Второй год региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки. В 2021 году благодаря проекту «Содействие занятости» освоили новую профессию 1900 жителей Якутии. По итогам обучения участники должны подтвердить занятость, в том числе в качестве самозанятого или ИП.

Более подробную информацию об участии в проекте можно получить в филиалах Центра занятости Республики Саха (Якутия) и на сайте ЦОПП.