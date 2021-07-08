08.07.2021
18:44
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Общество

Стартовал межрегиональный медиапроект «Русское устье. Северный путь»

1 июля 2021 года стартовал межрегиональный медиапроект «Русское устье. Северный путь», который реализует Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания при поддержке Фонда Президентских грантов.

Проект посвящён истории освоения Севера и культуре арктических регионов, открытию и развитию Северного морского пути, по которому поморы-первопроходцы продвигались на Восток, объединяя земли от Белого моря до Тихого океана. В рамках проекта будет вестись строительство поморского коча, съёмка документального фильма и открытый литературный конкурс «Голоса полуночных земель». Премьера фильма состоится в 2022 году и будет приурочена к 100 –летию Якутской АССР.

Источник: Оргкомитет.
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