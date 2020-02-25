Стартовал Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»

Дал старт IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика.» и IV Международный дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех».

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С 23 февраля начал свою работу IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика.», 25 февраля пройдет концерт «Музыка современных композиторов Евразии» где состоится торжественное открытие фестиваля, с 18:30, в концертном зале Детской школы искусств №1, по улице Ярославского, 27.

В рамках фестиваля свою работу начал IV Международный дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» проводимый Российским Музыкальным Союзом (РМС), Международной Гильдией Молодых Музыкантов «МеждународМолОт», Высшей Школой Музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова, Союзом композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российской ассоциацией современной музыки. В рамках данного семинара-форума на территории Высшей школы музыки РС(Я) пройдут: Курсы повышения квалификации, семинары, круглые столы, мастер классы, форумы и т.д.

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Так же в рамках фестиваля пройдут мероприятия: «Концерт виолончельной музыки» Сергея Судзиловского, Народного артиста РФ, Лауреата конкурса им. П.И. Чайковского, так же час корейской поэзии «Поэзия бамбуковых рощ», концерт Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», и Концерт симфонической музыки молодых композиторов Евразии.

Приглашаем гостей и жителей города Якутска на мероприятия!