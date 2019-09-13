Стартовал месячник безопасности дорожного движения

Главной целью мероприятия является обеспечение безопасности детей на дорогах после долгих летних каникул.

В целях предупреждения дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории Республики Саха (Якутия) в период с 10 сентября по 10 октября проводится комплексное профилактическое мероприятие «Месячник безопасности дорожного движения».

В эти дни Госавтоинспекция совместно с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, транспортными организациями, общественными организациями и другими заинтересованными ведомствами будут проводить совместные мероприятия, целью которых является обеспечение дорожной безопасности детей в период адаптации к новому учебному году после долгих летних каникул.

Несение службы нарядов ДПС будет приближено к местам массового пребывания несовершеннолетних и нацелено на выявление, пресечение, а самое главное профилактику совершения административных правонарушений. В темное время суток особое внимание будет обращено на использование школьниками световозвращающих элементов на одежде.

Сотрудники ГИБДД дополнительно проведут рейдовые мероприятия. Они будут направлены на профилактику отдельных видов нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил перевозки детей.

Кроме того, инспекторы организуют проверки по соблюдению правил эксплуатации пассажирского транспорта и такси, условий труда и отдыха водителей. Различные массовые акции запланированы для юных участников дорожного движения.

Всего с начала года на дорогах республики произошло 98 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 ребенок погиб и 113 получили различные травмы.