Стартовал конкурс «Я — инженер»

С 1 ноября 2020 года стартовал прием заявок на Дальневосточный конкурс «Я — инженер» в категории «Будущий инженер» под патронатом второго Президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава ШТЫРОВА.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в целях соблюдения профилактических мер, в этом году конкурс пройдет в дистанционном формате.

Основной целью конкурса «Я — инженер» является формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде, популяризация инженерно-технических специальностей.

К участию приглашаются школьники республики с 8 по 11 классы.

Конкурс проводится по следующим темам: строительная индустрия; геология, разведка, разработка и добыча полезных ископаемых Связь и информационные технологии; энергетика, энергосбережение и инфраструктура; медицинские и биотехнологии; аграрные технологии производства пищевых продуктов; машиностроение и транспорт; автоматизация производственных процессов и робототехника; материаловедение и технологии обработки материалов.

Ребятам необходимо написать проект и рассказать про свое изобретение, внедрение новых технологий или материалов в производство, рационализаторские работы и другие инженерные решения в презентационном формате (PowerPoint) или в виде видеопрезентации на электронный адрес: dvkonkursyaingener@mail.ru с приложением анкеты участника.

Срок подачи проектов до 20 ноября 2020 года.

Финал пройдет дистанционно 1 декабря 2020 года.

Призеры будут награждены дипломами, получат звание «Лауреат Дальневосточного конкурса «Я-ИНЖЕНЕР», а также будут награждены ценными призами от члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Фонда развития гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ» Вячеслава Анатольевича Штырова.

Лауреат 1 степени номинируется на стипендию Главы Республики Саха (Якутия) для обучающихся в образовательных организациях, победителей республиканских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей.

Также оргкомитет конкурса рекомендует финалистов второго этапа категории «Будущий инженер» к заключению договора о целевом обучении в СВФУ им М.К. Аммосова.

Организаторами Конкурса выступают Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), НКО «Фонд поддержки гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ», Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Высший инженерный Совет Республики Саха (Якутия).

С положением и сроками конкурса вы можете ознакомится на сайте Центра «Сосновый бор»: https://sosnovybor-ykt.ru/polozhenie-prikaz-protokol-dalnevostochnogo-konkursa-ya-inzhener/