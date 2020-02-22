Стартовал конкурс видеороликов среди учащихся школ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75»

Общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» в Республике Саха (Якутия) ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет конкурс видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75».

Главный приз – поездка на юбилейный парад Победы в столице нашей родины в городе-герое Москва!

Для участия в конкурсе нужно до 18 апреля отправить видеоматериал (видеообзор, видеролик, интервью, репортаж, видеоблог) длительностью 5-10 минут. Темы номинаций: «Благодарность внуков», «Помним! Гордимся! Благодарим!», «Память сердце хранит», «Нам здесь жить», «Моя Россия – родина героев», «Моя семья в истории страны».

Евдокия Большешапова, организатор конкурса: “В целях поиска и создания уникальных материалов о героях и ветеранах Великой отечественной войны мы проводим конкурс «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75». Сегодня каждый школьник на своем гаджете запросто может вести съемки видео и создавать различный контент. Необходимо такое увлечение направить в полезное русло. Почему бы не предоставить им такую возможность, где они могли бы проявить свой талант – сделать ролик о своем дедушке, прадедушке, участниках Великой отчественной войны и тружениках тыла. Увековечение светлой памяти о славных героях – это дань уважения старшему поколению. Материалы, которые получим во время конкурса, мы выложим на интернет ресурсе. Обращаясь участникам, просим отметить те чувства, которые дети выражают ветеранам, как они восхищаются отвагой и честью своих предков. Нам всем это нужно для того, чтобы нашу историю не переписывали, чтобы новые поколения помнили о Великой Победе нашей страны”.

На конкурс допускаются школьники с 1-го по 11 классы. Участники разделены по категориям: с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 до 18 лет.

Работы принимаются до 18 апреля (до 15:00) по электронной почте rolik75let@gmail.com c пометкой «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75», или по адресу: 677007, г. Якутск, ул. Аммосова д. 18, оф. 2/4

Телефон для справок: 8(964)076-67-00, 8(914)2-733-148, 89626946704

Награждение состоится в торжественной обстановке 26 апреля в Якутске.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»

В 2020 году отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Война и Победа – это факт нравственного подвига советских людей, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.

Приглашаем учащихся школ республики принять участие в конкурсе видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75».

Цель конкурса видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»: способствовать патриотическому воспитанию детей и молодежи, преемственности поколений.

Задачи конкурса видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»:

сбор и анализ информации об участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла своего края;

формирование общественного уважительного отношения к событиям и именам якутян, связанных с Великой Отечественной войной.

создание видеоролика, соответствующего условиям конкурса.

Конкурс пройдет в 6-ти номинациях: «Благодарность внуков» «Помним! Гордимся! Благодарим!» «Память сердце хранит» « Нам здесь жить» « Моя Россия- родина героев». «Моя семья в истории страны».

Дата проведения: с 18.02.2020г. по 18.04.2020г.

Подведение итогов (работа орг. Комитета): с 19.04.2020г. по 25.04.2020 г.

Награждение: 26.04.2020 г. в г. Якутске.

Целевая аудитория: участниками конкурса являются учащиеся образовательных школ общего и дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет, в трех возрастных категориях:

Категория с 7 до 10 лет; Категория с 11 до 14 лет; Категория с 15 до 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Изучить Положение о конкурсе;

2. Оформить конкурсную работу в соответствии с Положением;

3. Направить работу Организатору: до 18 апреля 2020 года (до 15.00 по местному времени) по электронной почте rolik75let@gmail.com c пометкой «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75» или по адресу организаторов Конкурса: 677007, г. Якутск, ул. Аммосова д. 18, оф. 2/4. Телефон для справок: 8 (964)076-67-00, 8(914)2-733-148, 89626946704;

Требования к конкурсу видеороликов

К участию в конкурсе принимаются работы в жанре: видеообзор, видеролик, интервью, репортаж, выпуск видеоблога. Хронометраж работ 5-10 минут. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ (фото, данных): публикацию в рекламной, экспозиционной и PR-деятельности Организатора. В ролике необходимо обозначить основную мысль конкурса – солидарность действий граждан в период ВОВ, вклад каждого его участника в Великую победу вне зависимости от пола, возраста и социального положения, проведение параллелей с живущими современниками, фантазии на тему: «Что я на их месте был бы готов отдать для Родины?», интервью между поколениями, история жизни героя военных лет или тружеников тыла (воспоминания, рассказы, артефакты, фотографии). К категориям героев относятся участники или дети участников, а также пропавшие без вести (интервью с детьми, чьи родственники пропали без вести), также труженики тыла, дети войны. Отразить благодарность молодого поколения и пожелания, а также посвящение автора ролика героям военного времени или подрастающему поколению сегодняшнего дня. У каждой работы – один автор, к рассмотрению принимается по одной работе от одного участника; К работе прилагается паспорт работы, который должен содержать следующую информацию: Фамилия Имя Отчество автора; Название конкурсной работы; Дата рождения участника; Наименование учебного заведения, класс/группа; Почтовый адрес места жительства; Номер мобильного телефона для связи (ребенка или родителя); Электронная почта. Критерии оценки представленных на конкурс работ: соответствие теме конкурса, общее восприятие; художественный уровень произведения; оригинальность идеи и содержание работы; техника и качество исполнения.

Реклама: Информация на сайте, аккаунтах Instagram, facebook ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и WhatsApp .

Организатор конкурса:

Организатор конкурса: общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» в РС(Я) ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», автор конкурса Большешапова Евдокия Петровна.

Жюри и оргкомитет:

Жюри формируется Организатором из числа профессионалов (видеооператор, режиссер, историк, ветеран ВОВ, руководители общественных организаций, компаний, фирм соучредителей проекта).

Подведение итогов и награждение участников:

Победители конкурса в каждой возрастной категории определяются по 6-ти номинациям: По решению Жюри (3 возрастные группы, 6 призовых места) определяются 18 человек. По итогам голосования на целевой страничке Instagram (количество лайков) определяется победитель 1 человек. Награждение победителей – в торжественной обстановке в г. Якутске.

Оплата проезда и проживания победителей организаторами не оплачивается.

Участникам конкурса выдаются Сертификаты об участии и памятные подарки.

Работы-победителей конкурса будут опубликованы в СМИ.

Из числа участников конкурса отбирается лучшая работа, автор которого награждается поездкой в г Москва на юбилейный парад Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Оплата проезда победителю и родителям (двум взрослым) оплачивается Организаторами.

Электронный адрес: rolik75let@gmail.com

Телефоны для справок: 8(964)0766700Большешапова Евдокия Петровна; 89626946704 Неустроева Саргылана Александровна