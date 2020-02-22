Стартовал конкурс видеороликов среди учащихся школ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75»
Общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» в Республике Саха (Якутия) ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет конкурс видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75».
Главный приз – поездка на юбилейный парад Победы в столице нашей родины в городе-герое Москва!
Для участия в конкурсе нужно до 18 апреля отправить видеоматериал (видеообзор, видеролик, интервью, репортаж, видеоблог) длительностью 5-10 минут. Темы номинаций: «Благодарность внуков», «Помним! Гордимся! Благодарим!», «Память сердце хранит», «Нам здесь жить», «Моя Россия – родина героев», «Моя семья в истории страны».
Евдокия Большешапова, организатор конкурса: “В целях поиска и создания уникальных материалов о героях и ветеранах Великой отечественной войны мы проводим конкурс «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ-75». Сегодня каждый школьник на своем гаджете запросто может вести съемки видео и создавать различный контент. Необходимо такое увлечение направить в полезное русло. Почему бы не предоставить им такую возможность, где они могли бы проявить свой талант – сделать ролик о своем дедушке, прадедушке, участниках Великой отчественной войны и тружениках тыла. Увековечение светлой памяти о славных героях – это дань уважения старшему поколению. Материалы, которые получим во время конкурса, мы выложим на интернет ресурсе. Обращаясь участникам, просим отметить те чувства, которые дети выражают ветеранам, как они восхищаются отвагой и честью своих предков. Нам всем это нужно для того, чтобы нашу историю не переписывали, чтобы новые поколения помнили о Великой Победе нашей страны”.
На конкурс допускаются школьники с 1-го по 11 классы. Участники разделены по категориям: с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 до 18 лет.
Работы принимаются до 18 апреля (до 15:00) по электронной почте rolik75let@gmail.com c пометкой «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75», или по адресу: 677007, г. Якутск, ул. Аммосова д. 18, оф. 2/4
Телефон для справок: 8(964)076-67-00, 8(914)2-733-148, 89626946704
Награждение состоится в торжественной обстановке 26 апреля в Якутске.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»
В 2020 году отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Война и Победа – это факт нравственного подвига советских людей, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.
Приглашаем учащихся школ республики принять участие в конкурсе видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75».
Цель конкурса видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»: способствовать патриотическому воспитанию детей и молодежи, преемственности поколений.
Задачи конкурса видеороликов «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75»:
сбор и анализ информации об участниках Великой отечественной войны и тружениках тыла своего края;
формирование общественного уважительного отношения к событиям и именам якутян, связанных с Великой Отечественной войной.
создание видеоролика, соответствующего условиям конкурса.
Конкурс пройдет в 6-ти номинациях: «Благодарность внуков» «Помним! Гордимся! Благодарим!» «Память сердце хранит» « Нам здесь жить» « Моя Россия- родина героев». «Моя семья в истории страны».
Дата проведения: с 18.02.2020г. по 18.04.2020г.
Подведение итогов (работа орг. Комитета): с 19.04.2020г. по 25.04.2020 г.
Награждение: 26.04.2020 г. в г. Якутске.
Целевая аудитория: участниками конкурса являются учащиеся образовательных школ общего и дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет, в трех возрастных категориях:
- Категория с 7 до 10 лет;
- Категория с 11 до 14 лет;
- Категория с 15 до 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Изучить Положение о конкурсе;
2. Оформить конкурсную работу в соответствии с Положением;
3. Направить работу Организатору: до 18 апреля 2020 года (до 15.00 по местному времени) по электронной почте rolik75let@gmail.com c пометкой «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ — 75» или по адресу организаторов Конкурса: 677007, г. Якутск, ул. Аммосова д. 18, оф. 2/4. Телефон для справок: 8 (964)076-67-00, 8(914)2-733-148, 89626946704;
Требования к конкурсу видеороликов
- К участию в конкурсе принимаются работы в жанре: видеообзор, видеролик, интервью, репортаж, выпуск видеоблога.
- Хронометраж работ 5-10 минут.
- Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ (фото, данных): публикацию в рекламной, экспозиционной и PR-деятельности Организатора.
- В ролике необходимо обозначить основную мысль конкурса – солидарность действий граждан в период ВОВ, вклад каждого его участника в Великую победу вне зависимости от пола, возраста и социального положения, проведение параллелей с живущими современниками, фантазии на тему: «Что я на их месте был бы готов отдать для Родины?», интервью между поколениями, история жизни героя военных лет или тружеников тыла (воспоминания, рассказы, артефакты, фотографии). К категориям героев относятся участники или дети участников, а также пропавшие без вести (интервью с детьми, чьи родственники пропали без вести), также труженики тыла, дети войны.
- Отразить благодарность молодого поколения и пожелания, а также посвящение автора ролика героям военного времени или подрастающему поколению сегодняшнего дня.
- У каждой работы – один автор, к рассмотрению принимается по одной работе от одного участника;
- К работе прилагается паспорт работы, который должен содержать следующую информацию:
- Фамилия Имя Отчество автора;
- Название конкурсной работы;
- Дата рождения участника;
- Наименование учебного заведения, класс/группа;
- Почтовый адрес места жительства;
- Номер мобильного телефона для связи (ребенка или родителя);
- Электронная почта.
- Критерии оценки представленных на конкурс работ:
- соответствие теме конкурса, общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
Реклама: Информация на сайте, аккаунтах Instagram, facebook ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и WhatsApp .
Организатор конкурса:
Организатор конкурса: общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» в РС(Я) ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», автор конкурса Большешапова Евдокия Петровна.
Жюри и оргкомитет:
Жюри формируется Организатором из числа профессионалов (видеооператор, режиссер, историк, ветеран ВОВ, руководители общественных организаций, компаний, фирм соучредителей проекта).
Подведение итогов и награждение участников:
- Победители конкурса в каждой возрастной категории определяются по
6-ти номинациям:
- По решению Жюри (3 возрастные группы, 6 призовых места) определяются 18 человек.
- По итогам голосования на целевой страничке Instagram (количество лайков) определяется победитель 1 человек.
- Награждение победителей – в торжественной обстановке в г. Якутске.
Оплата проезда и проживания победителей организаторами не оплачивается.
- Участникам конкурса выдаются Сертификаты об участии и памятные подарки.
- Работы-победителей конкурса будут опубликованы в СМИ.
- Из числа участников конкурса отбирается лучшая работа, автор которого награждается поездкой в г Москва на юбилейный парад Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Оплата проезда победителю и родителям (двум взрослым) оплачивается Организаторами.
Электронный адрес: rolik75let@gmail.com
Телефоны для справок: 8(964)0766700Большешапова Евдокия Петровна; 89626946704 Неустроева Саргылана Александровна
+7 (999) 174-67-82