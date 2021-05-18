Стартовал конкурс школьных музеев

18 мая – международный день музеев. В этот день дан старт Всероссийскому конкурсу школьных музеев «Неизвестный солдат».

Конкурс проходит третий год. В 2020 году победителями стали два школьных музея из Якутии – Сыланская СОШ Чурапчинского района и школа №26 г. Якутска. Они были награждены сертификатами по 300 тысяч рублей.

Конкурс проводится с целью возрождения и развития следопытского движения в школьных музеях общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, привлечения подрастающего поколения к исследованию, изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

Конкурс проводится по инициативе Организационного комитета «НАША ПОБЕДА».

Организаторами Конкурса в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» выступают общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» в Республике Саха (Якутия), Региональный Оргкомитет «НАША ПОБЕДА», министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Положение конкурса — https://yakut.er.ru/activity/news/dan-start-vserossijskomu-konkursu-shkolnyh-muzeev