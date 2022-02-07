Стартовал конкурс на знание истории пожарной охраны

При поддержке МЧС России Всероссийское добровольное пожарное общество в дистанционном формате проводит конкурс «Знатоки истории пожарной охраны». Конкурс проходит с января по май 2022 года дистанционно в формате онлайн-квестов на интернет-ресурсе ВДПО.рф (ссылка: https://вдпо.рф/news/9-fevralya-na-portale-vdporf-startuet-onlayn-kvest-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany-omskaya-oblast). Мероприятие посвящено 130-летию Российского пожарного общества в 2022 году.

Конкурс состоит из онлайн-квестов по истории пожарной охраны субъектов Российской Федерации и добровольчества, истории МЧС России, правил пожарной безопасности. Онлайн-квесты проводятся 1-2 раза в месяц с января по май.

Каждый онлайн-квест проходит в течение 100 часов: с 12:00 (мск.) среды по 16:00 (мск.) воскресенья. Присоединиться к прохождению квеста участники могут в любое удобное время в рамках общих сроков проведения.

Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста и региона проживания. Участие возможно в личном и командном формате до 5 человек.

Оценка результатов проходит в двух номинациях – личной и командной. На итоговое место в конкурсе влияет только количество правильных ответов.

Каждый участник онлайн-квеста получит сертификат участника. Победитель и участники, занявшие с 2 по 10 место, будут награждены дипломами. Затем каждый из них сможет принять участие в супер-игре «Знатоки истории пожарной охраны. Серия зима-весна 2022». Победитель супер-игры и участники, занявшие 2 и 3 место, будут награждены почетными грамотами и призами от ВДПО.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах www.vdpo.ru и www.вдпо.рф.