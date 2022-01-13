Стартовал конкурс историй «Итак, слушай…»

В последние годы хитами издательства «Айар» были книги с повествованием о судьбах людей. Это «Күннэй кистэлэҥ олоҕо», «Исповедь исчезнувших», «Ыйдаҥа түүн» и другие.

Истории способны удивлять, восхищать, мотивировать, впечатлять…

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Со 2 по 31 января 2022 года запущен литературный конкурс историй «Итак, слушай…»/»Дьэ эрэ, кэпсиэ…» для того, чтобы выявить новых авторов, найти идеи для дальнейшего исследования и создания увлекательного повествования.

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Если вы знаете уникальные, интересные сюжеты о событиях, жизни и деятельности ярких личностей, знакомых и малоизвестных, и хотите, чтобы об этом узнали, то обязательно участвуйте!

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Итак, для участия нужно:

— Написать любую реальную историю о необычной жизни, судьбе, редком занятии, об уникальных способностях знакомых вам людей и отправить на почту bichik_reklama@mail.ru

— В теме письма обязательно указать заглавными буквами «ДЛЯ КОНКУРСА «Итак, слушай…»»

— Указать полное ФИО, адрес проживания, контактный номер телефона.

Объем работы — не менее 2-х страниц и не более 10 страниц формата А4, соблюдая 14 кегль и одинарный интервал.

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И конечно же, победителей ждет денежный приз и грамота.

Первое место — приз 30 тысяч рублей

Второе место — приз 20 тысяч рублей

Третье место — приз 10 тысяч рублей

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Участникам рекомендуется подробно ознакомиться с положением конкурса. Положение конкурса размещено на сайте ayar.ru.

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