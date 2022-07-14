Стартовал конкурс «Директор года Якутии»

13 июля начался республиканский этап всероссийского конкурса «Директор года-2022», организатором которого выступил Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II. В эти 3 жарких дня школьные управленцы должны показать, как они выстраивают свою работу на основе анализа больших данных, взятых из открытых источников. Какими профессиональными знаниями, надпрофессиональными навыками и опытом обладают, чтобы оставаться конкурентноспособными в соответствии с запросами современности.

Бороться за титул «Директор года-2022» будут:

Максимов Максим Васильевич, МБОУ «Магарасская СОШ имени Луки Никифоровича Харитонова», Горный район.

Баишева Маргарита Прокопьевна, МБОУ «Мастахская СОШ имени Николая Петровича Егорова», Кобяйский район.

Попова Татьяна Спартаковна, МБОУ Майинский лицей имени Ивана Гаврильевича Тимофеева, Мегино-Кангаласский район.

Тимофеев Павел Петрович, МБОУ «Хатырыкская СОШ им. Максима Кировича Аммосова», Намского района.

Егорова Алена Владимировна, МБОУ Томторская СОШ им. Николая Максимовича Заболоцкого, Оймяконский район.

Баишева Изольда Павловна МБОУ Тянская СОШ имени Ивана Николаевича Кульбертинова, Олекминский район.

Лонгинов Мичил Иванович, МБНОУ “Октемский научно-образовательный центр”, Хангаласский район.

Слепцов Юрий Михайлович, МБОУ «Чурапчинская гимназия имени Степана Кузьмича Макарова, Чурапчинский район.

Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри в составе:

Аргунова Алевтина Петровна, 1 заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

Павлов Ньургун Михайлович, директор Института развития образования и повышения квалификации.

Алексеева Галина Ивановна, д.п.н., I заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации.

Щепанская Янина Станиславовна, председатель Рескома профсоюза работников образования Республики Саха (Якутия).

Бугаев Николай Иннокентьевич, к. филол. наук, заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации.

Михалева Ольга Иннокентьевна, к.п.н., заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации.

Абрамова Дианида Гаврильевна, руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства.

Ершова Нина Васильевна, к.п.н., зав. кафедрой управления, педагогики и психологии.

Турнаев Евгений Николаевич, начальник отдела образования Окружной Администрации ГО Жатай, отличник молодёжной политики РС(Я), отличник образования РС(Я), обладатель Гранта Президента РФ в 2009 году «Лучшие учителя РФ».

Афонский Георгий Афанасьевич, директор школы №23 ГО «Город Якутск», Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования РС(Я), Учитель учителей РС(Я), отличник образования РС(Я), обладатель серебряного знака РС(Я)« Учительская слава»

Капитонов Владислав Владимирович, директор школы №3 г. Покровска Хангаласский улуса, отличник образования РС(Я), обладатель знака «Гражданская доблесть» и дважды Обладатель почетного знака «Директор года» Всероссийского конкурса 100 лучших школ России, Обладатель муниципальной премии и и знака им Доры Иннокентьевны и Николая Сергеевича Васильевых «Лучший руководитель-2017».

После открытия конкурса и напутственных слов от уважаемых экспертов участники приступили к первому испытанию «Профессиональный уровень» в форме тестирования, который является одним из объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулирование педагогических работников к непрерывному профессиональному росту.

Во второй половине дня директора школ представили свой опыт работы и поделились своей «Формулой успеха».

Директор Томторской СОШ им. Н.М. Заболоцкого Егорова Алена Владимировна начала свое представление опыта с истории одной из старейших школ Оймяконского района, базовой и опорной школой инновационных проектов. Примечательно, что Алена Владимировна после окончания Якутского государственного университета вернулась в свою родную школу уже учителем русского языка и литературы и в 2012 году стала директором. Своей формулой успеха считает «Объединить людей в сильную команду – важнейшая цель для любого руководителя» –Основная управленческая технология, по мнению Алены Владимировны, это программирование и проектирование. Как человек твоческий, Егорова А.В. является руководителем школьной телестудии «Проталинка».

Баишева Изольда Павловна, директор Тянской СОШ И.Н. Кульбертинова поприветствовала всех присутствующих на эвенкийском языке. Красивый видеоряд природы Олекминского района и кадры из жизни школы сопровождал презентацию «Формулы успеха». В основе формулы Изольды Павловны – это школьные проекты, которые решают как образовательные проблемы, так и духовно-нравственные. В качестве примера Баишева И.П. рассказала о проекте «Корни», который носит статус республиканской инновационной площадки и был инициирован на основе анкетирования родителей и по их запросу.

Юрий Михайлович Слепцов, директор Чурапчинской гимназии считает, что формула успеха основывается на мастерстве учителей. Юрий Михайлович оригинально представил устройство гимназии, ее структуру, взаимосвязи, направления и формы работы как с обучающимися, так и с родительской общественностью на примере якутской национальной утвари Ытык (венчик). Слепцов Ю.М. отметил, что директор должен быть в первую очередь учителем, наставником.

Максимов Максим Васильевич, директор Магарасской СОШ им. Л.И. Харитонова свою формулу успеха видит в консолидации всех участников образовательного процесса, что позволяет реализовывать такие проекты школы как «Агрокластер» или введение Гендерных классов.

Ёмко представил свою формулу Тимофеев Павел Петрович, директор Хатырыкской школы им. М.К. Аммосова Намского улуса «Команда-Качество-Комфорт». Задача директора, по мнению Павла Петровича состоит в создании условий. Проект «Воспитание патриота на примере М.К. Аммосова» является ярким примером как личность Максима Кировича Аммосова стала стержневой для внеурочной деятельности учителей и обучающихся, направленной на воспитание гармонично-развитой личности.

Баишева Маргарита Прокопьевна, директор Мастахской СОШ им. Н.П. Егорова Кобяйский улус показала модель управления – в виде круга, куда вошли следующие элементы: Методическая работа, Кадры, Имидж школы, Наши традиции, Воспитание, Качество образования, ВШСОКО, Работа с родителями, Об управленческой команде, Социальные партнеры, Связь с выпускниками. А также отметила, что школа носит статус ассоциированной школы Юнеско. За время руководства школой Маргарита Прокопьевна добилась значительных результатов по качеству образования.

Лонгинов Мичил Иванович, директор Октемского НОЦ Хангаласского улуса, выделяет три основных компонента в формуле успеха: Команда профессионалов,Мотивирующая среда, Социальное партнерство. А также считает, что задача директора состоит в том, чтобы школа оправдывала ожидания ребенка и ожидания его семьи. В структуру Октемского НОЦ входит детский сад, Октемский лицей, школьный технопарк, интернат для одаренных детей, музей образования и Ассоциация выпускников Октемского лицея. В целом, обеспечить устойчивую положительную динамику – вот цель лицея. Создавая условия директор и команда создают возможности для ребенка, а значит создают будущее.

Перед современным руководителем образовательной организацией задача — управлять изменениями и в этом есть формула успеха для Татьяны Спартаковны Поповой, директора Майинского лицея им. И.Г. Тимофеева Мегино-Кангаласского улуса. В процессе управления изменениями директор и педагогический состав лицея держат фокус на методику преподавания, на развитие навыков учащихся, на профессиональное развитие и на цифровые компетенции.

Волнительный первый день профессионального конкурса «Директор года» завершился. После долгого перерыва и дистанционного общения, участники получили удовольствие от «живого» общения. Второй день будет не менее интересным, ведь предстоит конкурсное задание «Стратегическое решение», где конкурсанты должны будут продемонстрировать профессиональные компетенции, личностные качества в области проектирования управленческих решений. Пожелаем участникам успеха! Лучший директор уже в сентябре представит нашу республику на всероссийском конкурсе «Директор года России».