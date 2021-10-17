17.10.2021
00:26
63
Общество
Стартовал фотоконкурс «Самобытная Россия»
Фотоконкурс «Самобытная Россия» стартовал на портале Гильдии межэтнической журналистики.
Фотографии на конкурс принимаются в трех номинациях: «Люди», «Предметы» и «Пейзажи России». Организаторы ждут красочных работ, отражающих красоту культур и традиций народов нашей страны, сообщили «НацАкценту» в оргкомитете.
Ознакомиться с правилами можно на официальной странице конкурса.
Прием заявок на участие продлится до 12 декабря, прислать работы нужно на эл.адрес samobit@nazaccent.ru. Жюри выберет по три победителя в каждой номинации, имена станут известны 11 января 2022 года. Еще один победитель будет определен по результатам голосования на сайте конкурса.
Проект реализуется при частичной поддержке Фонда президентских грантов.
Источник: Оргкомитет.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.10.2021
40
17.10.2021
67
17.10.2021
40
17.10.2021
100
16.10.2021
737
16.10.2021
1238
16.10.2021
2134
16.10.2021
2718
16.10.2021
494
16.10.2021
1019
16.10.2021
940
16.10.2021
471
16.10.2021
300
16.10.2021
1061
16.10.2021
719
16.10.2021
201
16.10.2021
505
16.10.2021
537
16.10.2021
1437
15.10.2021
709
15.10.2021
582
15.10.2021
843
15.10.2021
698
15.10.2021
459
15.10.2021
416
15.10.2021
323
15.10.2021
7803
15.10.2021
237
15.10.2021
382
15.10.2021
477
15.10.2021
288
15.10.2021
421
15.10.2021
275
15.10.2021
314
15.10.2021
234
15.10.2021
585
15.10.2021
294
15.10.2021
676
15.10.2021
278
15.10.2021
1214
15.10.2021
289
15.10.2021
264
15.10.2021
280
15.10.2021
552
15.10.2021
409
15.10.2021
393
15.10.2021
433
15.10.2021
267
ТОП НОВОСТИ
15.10.2021
7873
12.10.2021
7293
11.10.2021
6344
11.10.2021
5154
14.10.2021
4998
13.10.2021
3802
13.10.2021
3283
11.10.2021
3157
15.10.2021
3147
13.10.2021
2835