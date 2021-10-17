Стартовал фотоконкурс «Самобытная Россия»

Фотоконкурс «Самобытная Россия» стартовал на портале Гильдии межэтнической журналистики.

Фотографии на конкурс принимаются в трех номинациях: «Люди», «Предметы» и «Пейзажи России». Организаторы ждут красочных работ, отражающих красоту культур и традиций народов нашей страны, сообщили «НацАкценту» в оргкомитете.

Ознакомиться с правилами можно на официальной странице конкурса.

Прием заявок на участие продлится до 12 декабря, прислать работы нужно на эл.адрес samobit@nazaccent.ru. Жюри выберет по три победителя в каждой номинации, имена станут известны 11 января 2022 года. Еще один победитель будет определен по результатам голосования на сайте конкурса.

Проект реализуется при частичной поддержке Фонда президентских грантов.