17.10.2021
00:26
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Общество

Стартовал фотоконкурс «Самобытная Россия»

Фотоконкурс «Самобытная Россия» стартовал на портале Гильдии межэтнической журналистики.

Фотографии на конкурс принимаются в трех номинациях: «Люди», «Предметы» и «Пейзажи России». Организаторы ждут красочных работ, отражающих красоту культур и традиций народов нашей страны, сообщили «НацАкценту» в оргкомитете.

Ознакомиться с правилами можно на официальной странице конкурса.

Прием заявок на участие продлится до 12 декабря, прислать работы нужно на эл.адрес samobit@nazaccent.ru.  Жюри выберет по три победителя в каждой номинации, имена станут известны 11 января 2022 года. Еще один победитель будет определен по результатам голосования на сайте конкурса.

Проект реализуется при частичной поддержке Фонда президентских грантов.

Источник: Оргкомитет.
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