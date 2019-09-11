Стартовал фотоконкурс «Мы дружбою сильны»

Республиканский фотоконкурс «МЫ ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ» проводится в рамках

Года консолидации в Республике Саха (Якутия) и 25 — летию со дня основания общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»

Учредители конкурса:

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского,

Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)

Цели и задачи конкурса:

— популяризация преемственности поколений, красоту и многообразие культур народов Якутии;

— пропаганда лучших традиций дружбы между народами и межнационального согласия;

— формирование интереса к возрождению национальной культуры;

— развитие и пропаганда отечественного фотоискусства;

— содействие фотолюбительскому движению и росту мастерства фотолюбителей.

Сроки и место проведения: Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского;

Прием заявок – С 10 сентября до 10 октября, 2019 года

Итоги: 15 октября 2019 года.

Порядок и условия участия в конкурсе:

— конкурс ориентирован на фотографию, представляющую культуру, праздники, традиции, спорт, отдых, развлечения, семейные ценности, национальных костюмов, обычаев и традиций;

— к участию в конкурсе приглашаются авторы возрасте от 16 лет: фотолюбители, профессиональные фотографы и фотожурналисты; а также фотографы фотоклубов, фотостудий, фотошкол, других творческих фото объединений;

— конкурс не предполагает ограничений по технике исполнения фотографий. Каждый автор может представить не более 10 фоторабот;

— в конкурсе выставляются только авторские работы. Оргкомитет имеет право запросить исходник (оригинал фотографии без обработки и эффектов) в случае возникновения спорного вопроса;

— участники присылают снимки в двух экземплярах (распечатанные фотографии формата А4 и фотографии на электронных носителях). Разрешение фотографий – не менее 5000 пикселей. Организатор конкурса вправе публиковать конкурсные фотографии на сайтах ДДН им.А.Е. Кулаковского ddnykt.ru и Ассамблеи народов РС (Я) assemblyykt.ru с указанием авторства работ.

Критерии оценки:

• соответствие теме конкурса;

• общее восприятие;

• художественный уровень произведения;

• оригинальность идеи и содержание работы;

• техника и качество исполнения.



Подведение итогов конкурса: По итогам конкурса присуждаются и вручаются: Дипломы и памятные призы:

— Звания Лауреатов I, II, III степени;

Дипломы:

— I, II, III степени и за участие в конкурсе.

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит.

Лауреаты конкурса награждаются дипломами и призами Оргкомитета.

По итогам конкурса в ноябре будет организована фотовыставка «МЫ ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ» в рамках 25-летия создания общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» в ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Финансовые условия: Организационный взнос за участие в конкурсе составляет — 500 рублей;

Льготный организационный взнос предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении подтверждающего документа) и составляет 250 рублей.

По реквизитам через любое отделение банка: (с пометкой фотоконкурса).

АУ РС(Я) ДДН им. А.Е. Кулаковского

ИНН 1435120390 КПП 143501001

Лицевой счет 30022035226, 31022035226 в Министерстве финансов РС (Я)

Расчетный счет 40601810100003000001

Отделение НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск БИК 049805001

ОГРН 1021401062176

ОКПО 55661349

ОКАТО 98401000000

ОКТМО 98701000

ОКОГУ 23310

ОКФС 13

ОКОПФ 72

Юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), Якутск, Пояркова, 4

Почтовый адрес 677000, Республика Саха (Якутия), Якутск, Пояркова, 4

Телефоны учреждения 32-84-27, 32-80-77

Основание для заключения договоров — Устав

Код дохода 02200000000000000131 – доходы от продажи услуг

Работы принимаются по адресу:

г. Якутск, ул. Пояркова, 4. Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, каб. 141 с 10 до 18 часов, электронная почта: fond.otdel@mail.ru (г. Якутск) с пометкой «Мы дружбою сильны». Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии для рекламы конкурса в СМИ.





Телефоны организаторов:

Парникова Татьяна Васильевна 8 – 914 – 272 – 51 – 88

Шишигина Любовь Егоровна 8-914-100 -88-74,

Никитин Николай Николаевич 8-914-274 – 49 – 30

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса, поступающих на счет организатора. Поступившие взносы расходуются на организационное и материально-техническое обеспечение конкурса, на реализацию уставной деятельности Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Название коллектива, ФИО участника фотоконкурса:_______________________

ФИО руководителя:_________________________________________

Почтовый адрес:___________________________________________

Контактные данные (мобильная связь):__________________________