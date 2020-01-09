Стартовал фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Стартовал прием заявок на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Конкурс проводится при грантовой поддержке Росмолодежи.

Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России, многообразие культур через национальный костюм и с помощью талантливых работ фотохудожников. Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Цели проекта:

• Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

• Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации.

• Создание в Российской Федерации уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.

Участие в конкурсе бесплатное.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс Холл. На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы победителей. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве, получат дипломы финалиста.

Условия участия в конкурсе:

1.1. Участие в конкурсе без возрастных ограничений;

1.2. К участию в проекте привлекаются не только мамы и дети, но и папы, бабушки, дедушки.

1.3. Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации для фотографии.

1.4. Количество конкурсных работ одного участника — 1 фотография.

1.5. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте www.ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала

Подробные условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com.

Контакты организационного комитета: 8 968 441 84 51, 8 967 148 38 32.

Email: ethno-photo@yandex.ru