Стартовал Форум по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельской кооперации

Участников приветствовал заместитель Председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров. Он призвал собравшихся форума активно вносить свои предложения в разрабатываемый проект государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-24годы» и выразил уверенность, что выработанные в ходе форума предложения станут основой для принятия стратегических решений, направленных на развитие сельского хозяйства республики.

Заслушаны выступления фермеров, руководителей сельхозпредприятий, представителей многопрофильных организаций, которые рассказали о своём опыте ведения хозяйства, представили результаты участия в республиканских, федеральных программах, конкурсах на получение субсидий и грантов.

Денис Белозеров привел в пример авторский метод образцового коневодческо-фермерского хозяйства «ДьөҺөгөй» Хангаласского улуса, когда лошадей разводят на специально отгороженных от населенных пунктов территорий. «Такого примера в Якутии практически нет, и этот метод надо внедрять массово», — отметил Денис Белозеров.

Молодой руководитель КФХ «ДьөҺөгөй» Вячеслав Нестеров рассказал о других нововведениях в разведении лошадей. С 2015 года хозяйству удалось приумножить количество голов от 70 до 1050. Конебаза также несет социальную функцию, предоставляя жителям села рабочие места, в трех участках построены современные базы для работников, круглогодично обеспеченные теплом и светом методом альтернативной энергетики.

«Наша главная цель – это увеличение количества голов и создание максимально комфортных условий для работников. Мы стремимся работать вместе с населением, администрацией Хангаласского улуса, Министерством сельского хозяйства РС(Я). Народ должен объединить свои силы в Год консолидации, объявленный Главой РС(Я) Айсеном Николаевым», – отмечает учредитель образцового хозяйства Вячеслав Нестеров.

В работе форума принимают участие более ста пятидесяти представителей крестьянских фермерских хозяйств и сельской кооперации Якутии, глав муниципальных образований. По итогам работы будет принята резолюция с рекомендациями Правительству РС(Я), Министерству сельского хозяйства РС(Я) и департаменту по вопросам местного самоуправления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).