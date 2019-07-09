АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.77
 71.46
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.07.2019, 23:14
Некролог
Слово о дорогом человеке
09.07.2019, 23:09
Некролог
Правление Союза журналистов соболезнует…
09.07.2019, 22:40
Якутия
Стартовал Форум по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельской кооперации
09.07.2019, 21:29
Якутия
В Якутске стартовала международная олимпиада «Туймаада»
09.07.2019, 19:40
Политика
Молодогвардейцы встретились с главой поселка Светлый
09.07.2019, 19:40
Экономика
 5 и 6 июля прошла II Практическая Бизнес конференция Якутии 2019!
09.07.2019, 19:32
Происшествия
Фотографии страшных аварий в Якутске
09.07.2019, 18:12
Происшествия
В Якутии иностранец душил и насиловал девушку
09.07.2019, 17:50
Экономика
Объявление
Более 140 частных домов будут временно отключены от газа в связи с подготовкой к отопительному сезону
09.07.2019, 17:48
Происшествия
СКР начал проверку по факту смерти женщины на борту самолета, летевшего в Якутск
09.07.2019, 17:40
Происшествия
Страшное убийство в Якутии: подозреваемый взят под стражу
09.07.2019, 17:04
Экономика
Якутия получит от Турции медоборудование на 2,5 млн долларов и детский сад
09.07.2019, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 10 июля
09.07.2019, 16:32
Происшествия
86 труб похитил в Якутске предприимчивый безработный
09.07.2019, 16:22
Происшествия
На мэра Нюрбы написали заявление о побоях
09.07.2019, 16:00
Погода
В Якутске ожидается гроза и порывы ветра
09.07.2019, 15:49
Якутия
Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
09.07.2019, 15:32
Происшествия
В Якутии 17-летний хулиган сломал челюсть однокласснице
09.07.2019, 15:24
Путешествия
Федор Конюхов прилетит в Якутск на самолете с солнечными батареями
09.07.2019, 15:14
Культура & Образование
Цирк-шапито приглашает на шоу «Радуга детства»!
09.07.2019, 15:01
Происшествия
На руководителя ансамбля «Сээдьэ» завели уголовное дело
09.07.2019, 14:49
Происшествия
Резонанс
Погибшим на Колымской трассе оказался путешественник из Великобритании
09.07.2019, 14:32
Политика
Елена Голомарева: Гражданский форум дал старт народной инициативе
09.07.2019, 14:13
Происшествия
На Колымской трассе произошло два смертельных ДТП
09.07.2019, 14:00
Спорт
Первый этап Фестиваля детского дворового футбола продлен
09.07.2019, 13:00
Экономика
Подготовка к отопительному сезону в Горном улусе идет по плану
09.07.2019, 12:50
Экология
Фотофакт
Айхальские молодогвардейцы навели порядок вокруг монумента «Рука с алмазом»
09.07.2019, 12:44
Якутия
Владимир Солодов о подготовке айтишников
09.07.2019, 12:32
Спорт
Сотрудница «Сахатранснефтегаза» — чемпионка VII Игр народов Якутии!
09.07.2019, 12:20
Культура & Образование
Дискуссионная площадка: Новые кадры как драйвер развития села
09.07.2019, 12:08
Происшествия
Телевизор, ведро и тазик стали «добычей» квартирного вора
09.07.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Подростки на мотоцикле попали в жуткую аварию в Якутии
09.07.2019, 11:56
Красота & Здоровье
Перинатальный Центр ЯРКБ благодарит Лигу женщин Якутска
09.07.2019, 11:44
Якутия
В Якутии отремонтирован мост через реку Таас-Юрях
09.07.2019, 11:31
Якутск
Объявление
В Якутске на время капитального ремонта перекрыты улицы
09.07.2019, 11:19
Политика
Айсен Николаев — лидер медиарейтинга
09.07.2019, 11:07
Происшествия
Случай в Чурапчинском улусе
09.07.2019, 10:55
Экономика
Платить или нет?
09.07.2019, 10:42
Экономика
Заявление ПАО «Якутскэнерго»
09.07.2019, 10:39
Политика
Закон о коррупции косит депутатов в Якутии
09.07.2019, 10:27
Происшествия
Пожары в Якутии
09.07.2019, 10:14
Судебная хроника
Резонанс
В Якутии осуждена заведующая детского сада
09.07.2019, 10:02
Погода
Синоптики предупреждают жителей Якутска
09.07.2019, 9:54
Судебная хроника
Жительница Якутии убита выстрелом в голову
09.07.2019, 9:38
Экономика
В ГУП «ЖКХ» нашли замену ушедшему в отставку гендиректору
09.07.2019, 9:25
Происшествия
В Якутии руководитель известного ансамбля «нарисовал» табели
09.07.2019, 9:17
Экономика
На Чаяндинском месторождении введено в строй еще одно общежитие
09.07.2019, 9:00
Якутия
Лучшие из лучших
09.07.2019, 2:00
Финансы
Россельхозбанк намерен создать мясоперерабатывающий кластер
09.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп, вторник 9 июля 2019
08.07.2019, 22:39
Экономика
Акция в магазинах SELA
08.07.2019, 22:27
Экономика
Акция в «Камелек» в честь Дня семьи, верности и любви
08.07.2019, 22:22
Происшествия
Мэрия Якутска нашла земельную мафию?
08.07.2019, 20:40
Политика
В День семьи, любви и верности – призы от «Единой России»
08.07.2019, 19:53
Политика
Сторонники «Единой России» приняли участие в Гражданском форуме
08.07.2019, 19:21
Якутия
В День семьи, любви и верности в Якутии чествовали лучшие семейные пары
08.07.2019, 18:30
Якутия
«Тройной праздник»: на Еланке прошел республиканский фестиваль ямщицкой культуры «Гармонь моя ямщицкая»
08.07.2019, 18:27
Происшествия
Следствие арестовало имущество руководителей «Утума»
08.07.2019, 18:06
Общество
Алмазэргиэнбанк поддержал конкурс «Наша сила в единстве»
08.07.2019, 17:59
Культура & Образование
Фотофакт
ЯГСХА: В помощь выпускнику!
08.07.2019, 17:40
Официально
График плановых работ энергетиков на 9 июля
08.07.2019, 17:30
Общество
Награда за любовь и верность
08.07.2019, 17:19
Общество
Поздравление с Днем семьи, любви и верности от депутата Николая Васильева
08.07.2019, 17:17
Общество
Поздравление Сарданы Авксентьевой с Днем семьи, любви и верности
08.07.2019, 17:12
Происшествия
Золотая скважина: В Якутске возбуждено уголовное дело
08.07.2019, 15:44
Экономика
Праздник, который всегда с тобой
08.07.2019, 15:37
Происшествия
Страшная смерть в Нерюнгри — идет расследование
08.07.2019, 14:58
Некролог
Партия «Единая Россия» соболезнует
08.07.2019, 14:57
Экология
Таксы и методика исчисления крупного и особо крупного ущерба за незаконную охоту
08.07.2019, 14:52
Происшествия
Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый
08.07.2019, 14:02
Светская хроника
Шикарные выходные премьер-министра
08.07.2019, 14:00
Экономика
«Якутскэнерго»: гаражно-строительные кооперативы должны за энергоресурсы более 33 млн рублей
Якутия
9 июля 2019, 22:40
77

Стартовал Форум по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельской кооперации

Участников приветствовал заместитель Председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров. Он призвал собравшихся форума активно вносить свои предложения в разрабатываемый проект государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-24годы» и выразил уверенность, что выработанные в ходе форума предложения станут основой для принятия стратегических решений, направленных на развитие сельского хозяйства республики.

Заслушаны выступления фермеров, руководителей сельхозпредприятий, представителей многопрофильных организаций, которые рассказали о своём опыте ведения хозяйства, представили результаты участия в республиканских, федеральных программах, конкурсах на получение субсидий и грантов.

Денис Белозеров привел в пример авторский метод образцового коневодческо-фермерского хозяйства «ДьөҺөгөй» Хангаласского улуса, когда лошадей разводят на специально отгороженных от населенных пунктов территорий. «Такого примера в Якутии практически нет, и этот метод надо внедрять массово», — отметил Денис Белозеров.

Молодой руководитель КФХ «ДьөҺөгөй» Вячеслав Нестеров рассказал о других нововведениях в разведении лошадей. С 2015 года хозяйству удалось приумножить количество голов от 70 до 1050. Конебаза также несет социальную функцию, предоставляя жителям села рабочие места, в трех участках построены современные базы для работников, круглогодично обеспеченные теплом и светом методом альтернативной энергетики.

«Наша главная цель – это увеличение количества голов и создание максимально комфортных условий для работников. Мы стремимся работать вместе с населением, администрацией Хангаласского улуса, Министерством сельского хозяйства РС(Я). Народ должен объединить свои силы в Год консолидации, объявленный Главой РС(Я) Айсеном Николаевым», – отмечает учредитель образцового хозяйства Вячеслав Нестеров.

В работе форума принимают участие более ста пятидесяти представителей крестьянских фермерских хозяйств и сельской кооперации Якутии, глав муниципальных образований. По итогам работы будет принята резолюция с рекомендациями Правительству РС(Я), Министерству сельского хозяйства РС(Я) и департаменту по вопросам местного самоуправления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Некролог
09.07.2019

Слово о дорогом человеке

Некролог
09.07.2019

Правление Союза журналистов соболезнует…

Экономика
09.07.2019

 5 и 6 июля прошла II Практическая Бизнес конференция Якутии 2019!

Происшествия
09.07.2019

В Якутии иностранец душил и насиловал девушку

Объявление
Экономика
09.07.2019

Более 140 частных домов будут временно отключены от газа в связи с подготовкой к отопительному сезону

Происшествия
09.07.2019

На руководителя ансамбля «Сээдьэ» завели уголовное дело

Резонанс
Происшествия
09.07.2019

Погибшим на Колымской трассе оказался путешественник из Великобритании

Происшествия
09.07.2019

На Колымской трассе произошло два смертельных ДТП