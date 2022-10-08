Василий Егоров стал чемпионом России по боксу! В пятый раз!

Якутский боксер Василий Егор в Чите в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата России. В весовой категории до 51 кг в финале он одолел давнего соперника из Дагестана Расула Салиева, сообщил тгк @ysiaru.

Как пишет тгк Спорт Якутия, это был в сумасшедший по накалу поединок — смотрите видео.

Фото: тгк ЯСИА, Спорт Якутии Источник: тгк ЯСИА, Спорт Якутии

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