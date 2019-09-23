23 сентября стартовал четвертый этап акции «Вода – безопасная территория», который продлится до конца недели. Акция направлена на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах.

В акции совместно с МЧС задействованы представители администраций муниципальных образований, правоохранительных органов, министерств и ведомств, старосты населенных пунктов, общественных организаций, волонтеров и средства массовой информации.

В рамках акции во многих общеобразовательных учреждениях проводятся занятия, где сотрудники МЧС и спасатели напоминают ребятам основные правила поведения у воды, рассказывают – как правильно и быстро доставить утопающего на берег и оказать ему первую помощь, как пользоваться индивидуальными спасательными средствами.

А также в целях предотвращения несчастных случаев во время эксплуатации маломерных судов проводятся рейды и патрулирования на водных объектах. Специалисты ГИМС оценивают техническое состояние маломерных судов, пристальное внимание обращается на соблюдение правил эксплуатации маломерных судов и правил плавания, наличие спасательных средств (обязательное наличие спасательных жилетов на каждом из участников движения), соблюдение допустимого количества людей на борту, проверке судоводительских и регистрационных документов.

С судоводителями маломерных судов, пассажирами, рыбаками, охотниками проводятся индивидуальные беседы о правилах безопасности на водных объектах.

Уважаемые жители и гости республики!

ГИМС по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует судоводителям маломерных судов не выходить в плавание при неблагоприятных погодных условиях, чтобы исключить неоправданный риск, и не подвергать свою жизнь и жизни Ваших пассажиров опасности!

Не оставляйте детей у воды без присмотра! Не проходите мимо, если дети находятся одни у воды. Чем чаще напоминать ребенку правила поведения на водоемах, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять на практике. Помните: Вы в ответе за их жизни!