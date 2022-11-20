Стартовал чемпионат мира по футболу!
Дан старт главному турниру четырехлетия!
В Катаре состоялось официальное открытие Чемпионата мира по футболу-2022. Стартом грандиозного события стал красочный фейерверк, озаривший ночное небо тысячей огней.
Предстоящий мундиаль эксперты спортивного мира уже назвали уникальным. Впервые в истории он пройдет в арабской стране. Именно поэтому было принято решение провести главное футбольное событие зимой, а не как обычно – летом. В это время года в Катаре не так жарко, как обычно.
При этом игроки выйдут на поле более или менее отдохнувшими, в то время как в ходе традиционных летних чемпионатов они обычно уже успевают провести по 50 игр за сезон.
В этом году в последний раз в чемпионате принимают участие 32 команды. Уже с 2026 года участвовать в нем будут 48 сборных.
Уже сегодня в 19:00 по московскому времени состоится первая игра. На стадионе «Эль-Байт». На поле сойдутся хозяева турнира с командой Эквадора.
Эмблема ЧМ-2022
Эмблема чемпионата мира-2022 в Катаре представляет собой белое кольцо, скрученное в восьмерку с красным узором.
Число восемь — это отсылка к числу стадионов, на которых пройдут игры турнира. Также эмблема символизирует знак бесконечности.
Талисман ЧМ-2022
Талисманом чемпионата мира-2022 в Катаре стал ковер-самолет по имени Лаиб. Интересно, что в переводе с арабского это означает «очень хороший игрок». Также он напоминает традиционный мужской головной убор в арабских странах — куфие.
Лаиб, по словам его создателей, пришел из «параллельной вселенной маскотов, которую невозможно описать». Он предприимчивый, веселый и любопытный.
Гимн ЧМ-2022
Официальный гимн ЧМ-2022 в Катаре был представлен во время жеребьевки турнира, которая прошла в конце марта в Дохе. Им стала песня Hayya Hayya (Better Together) в исполнении американского певца Тринидада Кардоны, звезды афробита Давидо и катарской исполнительницы Аиши.
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