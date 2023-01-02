В Якутии стартовал автопробег для популяризации хапкидо. Автопробег из Якутска в Мирный стартовал 1 января.

В первый день нового года инициаторы развития хапкидо в Якутии под руководством Гаврила Сивцева совершили автопробег в Мирный, посвящённый популяризации нового зрелищного южнокорейского вида спорта в республике. Участники уже преодолели маршрут Якутск — Горный- Вилюйский — Верхневилюйский — Нюрбинский районы и в скором времени окажутся в конечном пункте назначения.

Во время поездки участники автопробега раздают жителям газеты медиахолдинга «Сахамедиа»: «Саха Сирэ» и «Якутия».

Отметим, что конечной целью автопробега станет приезд вице-президента Федерации хапкидо России Глеба Покровского, который с 3 по 5 января проведет семинар в Мирном на базе спорткомплекса «Олимп». Для судей проведут экзамены, сдавшие их получат пояса.