02.01.2023
17:31
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Якутия

Стартовал автопробег для популяризации хапкидо

В Якутии стартовал автопробег для популяризации хапкидо. Автопробег из Якутска в Мирный стартовал 1 января.

В первый день нового года инициаторы развития хапкидо в Якутии под руководством Гаврила Сивцева совершили автопробег в Мирный, посвящённый популяризации нового зрелищного южнокорейского вида спорта в республике. Участники уже преодолели маршрут Якутск — Горный- Вилюйский — Верхневилюйский — Нюрбинский районы и в скором времени окажутся в конечном пункте назначения.

Во время поездки участники автопробега раздают жителям газеты медиахолдинга «Сахамедиа»: «Саха Сирэ» и «Якутия».

Отметим, что конечной целью автопробега станет приезд вице-президента Федерации хапкидо России Глеба Покровского, который с 3 по 5 января проведет семинар в Мирном на базе спорткомплекса «Олимп». Для судей проведут экзамены, сдавшие их получат пояса.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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