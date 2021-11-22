Стартапы Якутии подготовят для выхода на рынки США

Якутский акселератор “B8” совместно с венчурной компанией, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США Starta Ventures запустили совместный проект Starta Accelerator Bootcamp Yakutia. В ходе буткемпа пять стартапов подготовят к выходу на рынки США.

“Нам удалось построить мост сотрудничества Якутск — Нью-Йорк, — говорит Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). — Эта программа открывает большие возможности для наших стартапов. Более того, она придаст новый импульс развитию инновационной экосистемы Якутии”.

В рамках совместного проекта Starta Accelerator Bootcamp Yakutia менторы Starta Ventures проведут оценку и подготовку четырех стартапов из Якутии и одного с Дальнего Востока, а также помогут участникам найти свою нишу на американском рынке. После прохождения программы компаниям будет предложено участие в акселераторе Starta Accelerator с возможностью получить инвестиции от Starta Ventures и поддержку с выводом своего продукта на американский рынок.

Среди отобранных стартапов: платформа, которая разрабатывает образовательные траектории для подготовки к работе мечты — Skillometer; сервис, который напоминает о приеме лекарств и позволяет связаться с врачом — PocketMedic; платформа, с помощью которой можно проводить виртуальные экспозиции и другие мероприятия — Serenity; онлайн-приложение для домашних тренировок с использованием якутского национального тренажёра тутум эргиир — Tutum Fitnes; сервис, который “превращает” изображения в мультимедиаканалы c помощью QR-кодов — Arvis.

“Starta VC очень тесно сотрудничает с “B8” последние годы, мы воочию увидели огромный прогресс, достигнутый в секторе венчурного капитала Якутии, и наша команда очень рада быть частью этого процесса!” — поделилась Анастасия Лыкова, партнер Starta VC.

Справочная информация

Акселератор “Б8” — это программа ускоренного развития инновационных проектов, включающая в себя финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. “Б8” начал свою работу весной 2019 года и за два года выпустил 52 проекта, 37 из которых получили инвестиции.